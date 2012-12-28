В Ленинградской области 13 человек пострадали в массовом ДТП с грузовиком
Число пострадавших в результате столкновения пяти автомобилей в Тосненском районе Ленинградской области увеличилось до 13 человек, один из них в тяжёлом состоянии.
«В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии», — говорится в пресс-службе регионального главка МВД России.
По предварительным данным, аварию спровоцировал грузовик Shacman, у которого, со слов водителя, отказали тормоза.
Ранее областное управление МЧС сообщало, что на 99-м километре трассы А-120 по направлению к Гатчине столкнулись микроавтобус Mercedes для развозки персонала частной компании, грузовик Sitrak, Renault Logan, грузовик DAF и Chery. Отмечалось, что, по предварительным данным, пострадали 9 человек, — передает ТАСС.
Как уточняет ГУМВД, по предварительной информации, около 7.20 мск в понедельник грузовик Shacman «собрал» аварию с участием четырех машин, включая микроавтобус Mercedes для развозки, Chery Tiggo, грузовик DAF с прицепом и Renault Logan.
По факту ДТП полиция проводит проверку. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
