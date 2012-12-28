Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
В Госдуме могут принять закон об увеличении выплат по ОСАГО
В мае текущего года в России может быть принят законопроект об увеличении лимита страховых выплат по ОСАГО с 500 тысяч до 2 млн рублей.
«Если получим на этой неделе документ, а на следующей неделе рассмотрим [законопроект] на заседании комитета и вынесем его через неделю на первое чтение, думаю, что в мае его уже окончательно примут во втором и третьем чтении», — заявил Аксаков.
«Сумма 500 тысяч рублей была уже давно установлена, как сумма возмещения по страховому случаю ОСАГО, поэтому мы решили предложить увеличить сумму до 2 млн рублей», — сообщил он.
Инициатива была проработана совместно с Центральным банком и представителями страхового рынка. По словам Аксакова, в целом все поддержали увеличение лимита, — пишут «Известия».
Он также указал, что повышение выплат может привести к незначительному росту тарифов для автовладельцев, однако увеличение не должно превысить 5%. Основная финансовая нагрузка будет возложена на виновников дорожно-транспортных происшествий.
