В Липецкой области – ночные заморозки
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Тойота» выбила «ВАЗ» с дороги: пострадала 63-летняя женщина
Происшествия
75-летняя липчанка отдала мошенникам почти 15 миллионов рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
Общество
Упавшее дерево повредило окно общежития
Общество
Мэрия нашла средства на пуск еще двух фонтанов — на улице Ленина
Общество
Из-за переувлажнения почвы откладывается сев теплолюбивых зерновых
Общество
Забрался через общий балкон и вынес телевизор
Происшествия
В ночь с 16 на 17 апреля погода способствовала накоплению примесей
Погода в Липецке
Читать все
24 минуты назад

В Госдуме могут принять закон об увеличении выплат по ОСАГО

В мае текущего года в России может быть принят законопроект об увеличении лимита страховых выплат по ОСАГО с 500 тысяч до 2 млн рублей.

Законопроект об увеличении максимального размера страховых выплат по ОСАГО с 500 тысяч до 2 млн рублей может быть принят уже в мае 2026 года, — заявил автор инициативы глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если получим на этой неделе документ, а на следующей неделе рассмотрим [законопроект] на заседании комитета и вынесем его через неделю на первое чтение, думаю, что в мае его уже окончательно примут во втором и третьем чтении», — заявил Аксаков.

«Сумма 500 тысяч рублей была уже давно установлена, как сумма возмещения по страховому случаю ОСАГО, поэтому мы решили предложить увеличить сумму до 2 млн рублей», — сообщил он.

Инициатива была проработана совместно с Центральным банком и представителями страхового рынка. По словам Аксакова, в целом все поддержали увеличение лимита, — пишут «Известия».

Он также указал, что повышение выплат может привести к незначительному росту тарифов для автовладельцев, однако увеличение не должно превысить 5%. Основная финансовая нагрузка будет возложена на виновников дорожно-транспортных происшествий.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
