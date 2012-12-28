Один выстрел в воздух обернулся штрафом в 40 000 рублей и конфискацией ружья

Стрелять в населённом пункте нельзя.

51-летний житель села Павелка Лебедянского округа привлечён к административной ответственности за стрельбу в населённом пункте (по части второй статьи 20.13 КоАП РФ): мужчину оштрафовали на 40 000 рублей и конфисковали у него ружьё.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в прошлом году возле своего дома мужчина один раз выстрелил вверх в воздух из двуствольного куркового ружья. Вину он признал и раскаялся.