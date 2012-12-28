Цены на нефть могут вырасти до $140 за баррель
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, заявление минфина США усиливает санкционный сигнал рынку, однако его прямой ценовой эффект будет зависеть от масштабов фактического сокращения предложения. Формально речь идет об ужесточении режима контроля и усложнении расчетов, логистики и страхования, что повышает транзакционные издержки и сужает круг покупателей.
«В краткосрочном горизонте это создает дополнительную премию за риск, особенно на фоне одновременного усиления военного присутствия США в регионе и неопределенности вокруг непрямых переговоров с Тегераном», — уточнил депутат.
Кроме того, как отмечает управляющий партер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, США частично блокируют выход из Ормузского пролива, через который пропускал порядка 20% мировых потоков нефти, что заставит Иран сократить свою добычу.
«Пока инвесторы заняли выжидательную позицию и цены на нефть держаться на уровне $95-96 за баррель», — отметила она.
По словам Юрия Станкевича, существенное сокращение добычи нефти в Иране может быть связано не столько с санкционным давлением, сколько с возможной эскалацией конфликта вокруг Ормузского пролива. Его полная блокировка представляется маловероятным сценарием, поскольку это затронет интересы не только США, но и Китая, стран Персидского залива и самой иранской экономики. В то же время даже ограниченные инциденты в регионе способны привести к росту цен: по оценке эксперта, премия за риск может составить $5–10 за баррель.
«В базовом сценарии в ближайшие недели нефть, вероятно, останется в диапазоне с повышенной волатильностью, с уклоном к росту при сохранении жесткой риторики США и отсутствии прогресса в переговорах. Устойчивый выход котировок выше текущих уровней возможен при подтвержденном сокращении физического экспорта из Ирана или при перебоях в судоходстве», — считает депутат.
Исламская республика, по мнению управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, добывает около 3,3 млн баррелей в сутки, из которых порядка 1,6–1,8 млн идет на экспорт, преимущественно в КНР.
По его словам, краткосрочно Brent останется в диапазоне $90–110, с потенциалом увеличения к $120–140 при сценарии эскалации.
