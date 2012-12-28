Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
47
40 минут назад

Цены на нефть могут вырасти до $140 за баррель

Отказ США продлить лицензию на продажу российской нефти, о котором объявил глава американского минфина Скотт Бессент, поддержит цены в районе $100-140 за баррель. О том, что администрация США не планирует продлевать сроки действия лицензии на продажу нефти из России и Ирана, заявил журналистам в Белом доме Бессент. Речь идет о сырье, загруженном на суда до 11 марта, всё оно было использовано, пишут «Известия».

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, заявление минфина США усиливает санкционный сигнал рынку, однако его прямой ценовой эффект будет зависеть от масштабов фактического сокращения предложения. Формально речь идет об ужесточении режима контроля и усложнении расчетов, логистики и страхования, что повышает транзакционные издержки и сужает круг покупателей.

«В краткосрочном горизонте это создает дополнительную премию за риск, особенно на фоне одновременного усиления военного присутствия США в регионе и неопределенности вокруг непрямых переговоров с Тегераном», — уточнил депутат.

Кроме того, как отмечает управляющий партер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, США частично блокируют выход из Ормузского пролива, через который пропускал порядка 20% мировых потоков нефти, что заставит Иран сократить свою добычу.

«Пока инвесторы заняли выжидательную позицию и цены на нефть держаться на уровне $95-96 за баррель», — отметила она.

По словам Юрия Станкевича, существенное сокращение добычи нефти в Иране может быть связано не столько с санкционным давлением, сколько с возможной эскалацией конфликта вокруг Ормузского пролива. Его полная блокировка представляется маловероятным сценарием, поскольку это затронет интересы не только США, но и Китая, стран Персидского залива и самой иранской экономики. В то же время даже ограниченные инциденты в регионе способны привести к росту цен: по оценке эксперта, премия за риск может составить $5–10 за баррель.

«В базовом сценарии в ближайшие недели нефть, вероятно, останется в диапазоне с повышенной волатильностью, с уклоном к росту при сохранении жесткой риторики США и отсутствии прогресса в переговорах. Устойчивый выход котировок выше текущих уровней возможен при подтвержденном сокращении физического экспорта из Ирана или при перебоях в судоходстве», — считает депутат.

Исламская республика, по мнению управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, добывает около 3,3 млн баррелей в сутки, из которых порядка 1,6–1,8 млн идет на экспорт, преимущественно в КНР.

По его словам, краткосрочно Brent останется в диапазоне $90–110, с потенциалом увеличения к $120–140 при сценарии эскалации.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить