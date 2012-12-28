Дядя погибшего в ДТП мальчика ночью после трагедии выстрелил в таксиста
Происшествия
Прожили более 50 лет и вырастили троих детей, а он ударил её ножом из-за водки
Происшествия
Спасатели помогли медикам транспортировать тяжёлую пациентку
Общество
«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах
Общество
В работе депутата областного Совета Валентины Хромовской не нашли конфликта интересов
Общество
Усманские рэкитиры получили по 9 и 9,5 лет колонии строгого режима
Происшествия
Автомастеру вменяют 26 эпизодов мошенничества
Происшествия
Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города
Общество
Работник украл со склада 132 тонны ячменя
Происшествия
На 3-м участке ЛТЗ лужа превратилась в озеро и перешла в разряд вечной
Происшествия
Читать все
Липецкий пенсионер почистил ауру почти за 100 тысяч рублей и два года ждал чуда
Происшествия
Ельчане видели «волка» в городе
Общество
Липчане не хотят платить за ночные дебоши
Общество
«Топит постоянно»: Следком и застройщик выясняют причины затопления подвала во «Взлетном»
Общество
С владельца гаражной майнинговой фермы энергетики взыскали почти 9 миллионов рублей
Общество
23-летняя девушка перевела деньги работодателю-мошеннику
Происшествия
Два ребенка пострадали в авариях на дорогах Липецка
Происшествия
Месяц обходится без холодной воды дом в центре Липецка
Общество
В промоину у ТРЦ «Липецк» рискуют провалиться автобусы
Общество
Более 700 сотрудников НЛМК пересели на экологичный транспорт
НЛМК Live
Читать все
В России
69
сегодня, 14:11

В Ульяновской области инженеру предъявили обвинение в сходе с рельсов поезда

По версии следствия, обвиняемый при выполнении своих обязанностей допустил преступную небрежность.

Инженеру, чьи действия повлекли за собой сход поезда с рельсов в Ульяновской области, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба»), — сообщает Следственный комитет (СК) России.

«Предъявлено обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры «ЭРА+» № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО «РЖД», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что 27 марта обвиняемый, выполняя свои непосредственные рабочие обязанности, допустил преступную небрежность. После того как ему была направлена расшифровка дефектограммы железнодорожного полотна на участке Куйбышевской железной дороги с 888-го км по 1078-й км, сотрудник выявил имеющиеся дефекты, однако не распорядился о проведении вторичного, более детального контроля, — пишут «Известия».

В результате 3 апреля сошли с рельсов восемь вагонов пассажирского поезда № 302 Москва – Челябинск из-за излома рельса и дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы. Неосторожные действия обвиняемого причинили травмы различной степени тяжести более чем 80 пассажирам поезда, включая детей. Также повреждены объекты инфраструктуры ОАО «РЖД». Размер ущерба устанавливается.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрошено более 100 свидетелей, назначено более 80 судебных экспертиз», — уточнили в СК РФ.

О сходе с рельсов семи вагонов пассажирского поезда № 302 Москва – Челябинск стало известно 3 апреля. Один из вагонов поезда загорелся, пожар ликвидировали. В момент происшествия люди в поезде спали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

РЖД сообщали, что 352 пассажира поезда доставили на станцию Ульяновск-Центральный.В Следственном комитете России, в свою очередь, назвали предварительной причиной инцидента неудовлетворительное техническое состояние железнодорожного полотна.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
