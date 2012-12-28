В России
69
сегодня, 12:08
Во Владикавказе при погрузке мусора произошел взрыв
При взрыве погиб сотрудник коммунальных служб. Причиной, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы в мусоре.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что причиной взрыва во Владикавказе, в результате которого погиб мужчина, стали взрывоопасные предметы в мусорном контейнере, — пишут «Известия».
«Сегодня произошел еще один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Опять погиб человек. Возбуждено уголовное дело», — сообщил Меняйло.
Он призвал жителей республики ни при каких обстоятельствах не выбрасывать в мусор взрывоопасные предметы, вещества или любые подозрительные находки.
0
0
0
0
0
Комментарии