В России
В самолетах хотят запретить использование пауэрбанков

Росавиация предложила Минтрансу России рассмотреть запрет на использование пауэрбанков на борту самолётов во время полёта.

Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту.

Подчёркивается, что на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием подобных устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство.

Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, — следует из отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний». В феврале этого года при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства.

В документе уточняется, что задымление в салоне возникло после хлопка у места пассажира, перевозившего пауэрбанк. Бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя, после чего устройство поместили в контейнер с водой. В результате инцидента были повреждены подушка кресла и привязной ремень, а сам пассажир получил ожог большого пальца, — пишут «Известия» со ссылкой на отчёт комиссии Уральского МТУ ведомства.

Комиссия пришла к выводу, что решение экипажа о продолжении полета было обоснованным. Вместе с тем в числе выявленных недостатков указано отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов.

В документе подчеркивается, что на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием таких устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство — вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов в течение всего полета.
