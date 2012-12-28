«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах
Задолжавшую по алиментам 35-летнюю мать объявили в розыск, а теперь под конвоем доставят в колонию
Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города
В России
48
27 минут назад
В самолетах хотят запретить использование пауэрбанков
Росавиация предложила Минтрансу России рассмотреть запрет на использование пауэрбанков на борту самолётов во время полёта.
Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, — следует из отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний». В феврале этого года при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства.
В документе уточняется, что задымление в салоне возникло после хлопка у места пассажира, перевозившего пауэрбанк. Бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя, после чего устройство поместили в контейнер с водой. В результате инцидента были повреждены подушка кресла и привязной ремень, а сам пассажир получил ожог большого пальца, — пишут «Известия» со ссылкой на отчёт комиссии Уральского МТУ ведомства.
Комиссия пришла к выводу, что решение экипажа о продолжении полета было обоснованным. Вместе с тем в числе выявленных недостатков указано отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов.
В документе подчеркивается, что на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием таких устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство — вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов в течение всего полета.
0
0
0
0
0
Комментарии