Без превышений ПДК, но с особым режимом для предприятий
Общество
Атака БПЛА: одна погибшая, пятеро пострадавших, сгоревший дом
Происшествия
По смертельному ДТП на Космонавтов возбуждено уголовное дело
Происшествия
Два человека погибли в аварии на Октябрьском мосту
Происшествия
Прокуратура контролирует доследственную проверку гибели школьника на улице Космонавтов
Происшествия
Пилот снесшего остановку «болида» был пьян и без прав
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Общество
Липчане проживут эту неделю с отоплением
Общество
В Долгоруково после детонации беспилотника повреждены окна нескольких домов
Происшествия
Снесшего остановку водителя «ВАЗа» притормозили на 10 суток
Происшествия
День смертей: на дорогах области за сутки погибли четыре человека
Происшествия
Читать все
35-летний лебедянец заплатил за сверхъестественное 123 тысячи
Происшествия
Ветер в области усилится до крепкого
Погода в Липецке
День смертей: на дорогах области за сутки погибли четыре человека
Происшествия
За ДТП с двумя трупами — три года условно
Происшествия
Полиция выясняет, кто оформил на ребёнка рассрочку на гайковёрт за 48 тысяч
Происшествия
Квартиру в высотке на улице Зои Космодемьянской продолжает заливать
Общество
Один из пострадавших во время ночной атаки БПЛА находится в тяжелом состоянии
Происшествия
Объявлен отбой красного и желтого уровней
Происшествия
Для помощи пострадавшим при атаке БПЛА прокуратура открыла «горячую линию»
Происшествия
В Долгоруково после детонации беспилотника повреждены окна нескольких домов
Происшествия
Читать все
В России
17
35 минут назад

В РФ изменился алгоритм подсчета стажа при назначении пенсии

Изменение в России правил расчета стажа при назначении страховых пенсий затронуло многодетные семьи, родителей близнецов, а также имеющих стаж работы в сельской местности.

Правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий в России изменились, нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей «сельского» стажа, — передает РИА Новости, ознакомившись с документами правительства.

Речь идет об учете в страховом стаже периодов отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Они учитываются при установлении страховой пенсии наряду с периодами работы. Раньше действовало ограничение — суммарно такой «декретный» стаж мог составлять не более шести лет, теперь это требование исключили.

То есть если раньше в стаже засчитывался декрет максимум с четырьмя детьми, то теперь учитывать будут все время ухода за детьми до 1,5 лет, что позволит увеличить пенсии родителей, у которых пятеро и больше детей.

Аналогичным образом уточнили правила исчисления стажа работы в сельском хозяйстве. Он дает право на доплату к страховым пенсиям по старости и по инвалидности для неработающих пенсионеров, которые живут на селе и проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Такая ежемесячная надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии и сохраняется при переезде пенсионера в город. Теперь в «сельский» стаж тоже будут засчитывать все время ухода за детьми до 1,5 лет без ограничений.

Кроме того, был скорректирован порядок учета страхового стажа для родителей близнецов. Теперь при многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым из таких детей.

Например, если один из родителей был в декрете с двойней, то в его страховой стаж засчитают сразу три года, если родились тройняшки — засчитают максимум 4,5 года, если в семье появились сразу четверо детей и родитель был в отпуске до достижения ими полутора лет, то получит шесть лет к стажу, и так далее. Ограничений по общей продолжительности учитываемого стажа здесь тоже нет.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
