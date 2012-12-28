В РФ изменился алгоритм подсчета стажа при назначении пенсии
Изменение в России правил расчета стажа при назначении страховых пенсий затронуло многодетные семьи, родителей близнецов, а также имеющих стаж работы в сельской местности.
Речь идет об учете в страховом стаже периодов отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Они учитываются при установлении страховой пенсии наряду с периодами работы. Раньше действовало ограничение — суммарно такой «декретный» стаж мог составлять не более шести лет, теперь это требование исключили.
То есть если раньше в стаже засчитывался декрет максимум с четырьмя детьми, то теперь учитывать будут все время ухода за детьми до 1,5 лет, что позволит увеличить пенсии родителей, у которых пятеро и больше детей.
Аналогичным образом уточнили правила исчисления стажа работы в сельском хозяйстве. Он дает право на доплату к страховым пенсиям по старости и по инвалидности для неработающих пенсионеров, которые живут на селе и проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.
Такая ежемесячная надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии и сохраняется при переезде пенсионера в город. Теперь в «сельский» стаж тоже будут засчитывать все время ухода за детьми до 1,5 лет без ограничений.
Кроме того, был скорректирован порядок учета страхового стажа для родителей близнецов. Теперь при многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым из таких детей.
Например, если один из родителей был в декрете с двойней, то в его страховой стаж засчитают сразу три года, если родились тройняшки — засчитают максимум 4,5 года, если в семье появились сразу четверо детей и родитель был в отпуске до достижения ими полутора лет, то получит шесть лет к стажу, и так далее. Ограничений по общей продолжительности учитываемого стажа здесь тоже нет.
