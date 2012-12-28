сегодня, 08:15

33-летний усманец переоформил «Вольво» знакомой на себя: его ждет суд за присвоение

Женщина доверила мужчине машину, ключи и документы на нее.

В суд передано уголовное дело 33-летнего жителя Усманского района, обвиняемого в присвоении машины знакомой (по части третьей статьи 160 УК РФ). Ущерб составил 948 тысяч рублей.

«По данным следствия, знакомая обвиняемого купила «Вольво» и попросила припарковать машину во дворе мужчины. Несколько дней владелица отсутствовала, а мужчина, имея при себе ключи и документы на автомобиль, переоформил его на своё имя, предоставив поддельный договор», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Сейчас автомобиль изъят. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
