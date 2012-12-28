В России
27
24 минуты назад
Банки с 1 июля начнут указывать ИНН при переводах через СБП
Банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК.
Позже в пресс-службе НСПК пояснили, что это будут обязаны делать банки, а не клиенты, — пишут «Известия».
«Для граждан ничего не изменится. Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе «Мир», — отметили в НСПК.
Заполнять номер потребуется при переводах между физическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и дропперством (лицами, обналичивающими незаконно полученные деньги).
