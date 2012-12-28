Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
27
24 минуты назад

Банки с 1 июля начнут указывать ИНН при переводах через СБП

Банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК.

С 1 июля 2026 года в России при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), — заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум».

Позже в пресс-службе НСПК пояснили, что это будут обязаны делать банки, а не клиенты, — пишут «Известия».

«Для граждан ничего не изменится. Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе «Мир», — отметили в НСПК.

Заполнять номер потребуется при переводах между физическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и дропперством (лицами, обналичивающими незаконно полученные деньги).
СБП
переводы
ИНН
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить