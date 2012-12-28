Оборот розничной торговли почти не рос в Липецкой области

Розничный товарооборот в Липецкой области в январе-феврале вырос всего на 0,5%, сообщает Липецкстат.

68,9 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-феврале: по сравнению с тем же периодом прошлого года в соответствующих ценах он вырос всего на 0,5%.Траты на непродовольственные товары составили почти 37,3 миллиарда рублей, что на 1,2% выше прошлогоднего показателя. На долю непродовольственных товаров пришлось 54,1% всего товарооборота. Расходы на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия сократились по сравнению с прошлогодним на 0,3%, до 31,7 миллиарда.Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,4% от оборота розничной торговли. Оборот общественного питания в январе-феврале 2026 года составил почти 3 миллиарда рублей, или 107,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.