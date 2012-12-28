Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Погода в Липецке
Светлану Бедрову в должности врио главы Липецка может сменить Владимир Посульченко
Общество
Автомобиль перевернулся в Липецке буквально на ровном месте
Происшествия
Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Общество
В Ельце нашли ногу
Происшествия
Москвичка приехала по заданию мошенников за деньгами 77-летней липчанки
Происшествия
До Пасхи липчане будут с отоплением
Общество
Жительница Ссёлок нашла в гараже тело мужа
Происшествия
При пожаре на улице Гагарина погиб человек, спасены 12 жильцов
Происшествия
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Происшествия
Освящение пасхальных яств в храмах Липецка начнется одновременно
Общество
Читать все
Туи на площади Победы не пережили зиму
Общество
15-летний подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
Происшествия
Четыре перекрестка в Липецке и один в Ельце оборудуют комплексами фотовидеофиксации
Общество
Задержанную зарплату работникам детских садов и школ выплатят до конца дня
Общество
Грязинец купил липовое удостоверение тракториста-машиниста и получил судимость
Происшествия
Оборот розничной торговли почти не рос в Липецкой области
Экономика
Бывший полицейский обвиняется в краже 1,2 миллиона рублей с карты арестованной женщины
Происшествия
Липецкая вечЁрка: новый и.о. мэра, смертельный пожар на Гагарина, и отключение отопления откладывается
Общество
Паводок в Липецкой области пошел на спад
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Оборот розничной торговли почти не рос в Липецкой области

Розничный товарооборот в Липецкой области в январе-феврале вырос всего на 0,5%, сообщает Липецкстат.

68,9 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-феврале: по сравнению с тем же периодом прошлого года в соответствующих ценах он вырос всего на 0,5%. 

Траты на непродовольственные товары составили почти 37,3 миллиарда рублей, что на 1,2% выше прошлогоднего показателя. На долю непродовольственных товаров пришлось 54,1% всего товарооборота. Расходы на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия сократились по сравнению с прошлогодним на 0,3%, до 31,7 миллиарда.

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,4% от оборота розничной торговли. Оборот общественного питания в январе-феврале 2026 года составил почти 3 миллиарда рублей, или 107,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.

кит
сегодня, 16:44
Кто получает много,тех мало,а кого много ,те мало получают !Пенсия 17500 стабильно уходит каждый месяц до копейки !При всем желании я не могу вам увеличить обьем розничной торговли !
Элиот
сегодня, 16:31
С учётом инфляции, товарооборот вообще упал. Нет денег, никто ничего не покупает. Товар лежит на складе, работникам нечем платить. Денег нет. Замкнутый круг
vlad
сегодня, 16:07
А что Вы хотели? Покупает соответствующие товары тот, кто платежеспособен.
Кузя
сегодня, 16:06
А что случилось?
ё
сегодня, 16:05
Так ведь Великий пост на дворе.
И
сегодня, 16:01
Не повысится. Пенсию на тыщу прибавили, а цены взлетели как если бы пенсию подняли тыщ на 7.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
