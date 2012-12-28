На 10 улицах Липецка отключат холодную воду

6 апреля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях – без холодной воды временно останутся жители 10 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 отключат холодную воду в домах №№ 7, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице Петра Смородина, № 24 по проспекту 60 лет СССР, без холодной воды останутся потребители улиц Муравьева, Задорожной, Одоевского, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Подсобное хозяйство.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 08:00 до 12:00 обесточат улицу Кротевича.