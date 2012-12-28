вчера, 10:14
41
Яйца по 100 рублей за десяток — это точно выгодно?!
Итоги недели: цены.
Зато цена набора дорогих продуктов выросла на 158 рублей 88 копеек. Вновь появилось дорогое подсолнечное масло и подорожала свинина.
До Пасхи осталась всего неделя, и ингредиенты праздничных блюд продолжают расти в цене.
В одном из магазинов прямо у входа мы увидели развал с яйцами, мукой и подсолнечным маслом. Яйца стоили 100 рублей без копейки за десяток! А на ценнике красовалось слово «выгодно!» Причем в торговом зале десяток стоил уже 10 рублей меньше. Самые дешёвые яйца стоили 78 рублей 29 копеек.
Можно воспользоваться альтернативным вариантом, на развалах продают разрисованные деревянные яйца по 140 рублей за штуку.
Добавим, что по подсчетам центра Ассоциации компаний розничной торговли, стоимость ингредиентов для пасхального кулича в крупных торговых сетях страны по сравнению с прошлым годом снизилась на 9%.
Для тех, кто самостоятельно печь кулич не хочет, в магазинах уже полно готовых. Маркетологи и тут постарались, придумав названия. Продают не просто кулич, а «Кулич золотой колобок донской», «Кулич трапезный», «Кулич томин хлеб», «Кулич апельсиновый», «Кулич аютинский хлеб», «Пасхальная шоколадная сказка», «Кулич праздничный», «Пасхальный нежный» и даже «Сдоба Lamelle пасхальная» — сейчас вроде ведется кампания против иностранных наименований, разве нет?
На Центральном рынке подорожала свинина. Если еще неделю килограмм карбонада стоил 1 000 рублей, то теперь — 1 200 рублей.
— К празднику люди активнее покупают, — сказал мясник.
А вот апельсины дешевеют: их продают уже по 69 рублей 99 копеек!
Если и дальше так пойдет, то апельсины могут сравняться в цене с картофелем! На Центральном рынке за килограмм «второго хлеба» в среднем просят по 50-60 рублей. Самый дешевый картофель в магазине стоит 38 рублей 99 копеек за килограмм. Клубни нового урожая продают от 100 рублей (в магазине) до 300 рублей (на рынке). Кстати, на рынке у одного нежадного продавца мы обнаружили крупный картофель прошлогоднего урожая всего по 40 рублей за килограмм.
— У нас его много осталось. Урожай был хороший. Распродаем, — сказал мужчина.
