Общество
2553
вчера, 10:14
41

Яйца по 100 рублей за десяток — это точно выгодно?!

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина дешевых продуктов практически не изменилась в цене — подешевела на 3 рубля 39 копеек.



Зато цена набора дорогих продуктов выросла на 158 рублей 88 копеек. Вновь появилось дорогое подсолнечное масло и подорожала свинина.



До Пасхи осталась всего неделя, и ингредиенты праздничных блюд продолжают расти в цене.

В одном из магазинов прямо у входа мы увидели развал с яйцами, мукой и подсолнечным маслом. Яйца стоили 100 рублей без копейки за десяток! А на ценнике красовалось слово «выгодно!» Причем в торговом зале десяток стоил уже 10 рублей меньше. Самые дешёвые яйца стоили 78 рублей 29 копеек.

Можно воспользоваться альтернативным вариантом, на развалах продают разрисованные деревянные яйца по 140 рублей за штуку.



Добавим, что по подсчетам центра Ассоциации компаний розничной торговли, стоимость ингредиентов для пасхального кулича в крупных торговых сетях страны по сравнению с прошлым годом снизилась на 9%.

Для тех, кто самостоятельно печь кулич не хочет, в магазинах уже полно готовых. Маркетологи и тут постарались, придумав названия. Продают не просто кулич, а «Кулич золотой колобок донской», «Кулич трапезный», «Кулич томин хлеб», «Кулич апельсиновый», «Кулич аютинский хлеб», «Пасхальная шоколадная сказка», «Кулич праздничный», «Пасхальный нежный» и даже «Сдоба Lamelle пасхальная» — сейчас вроде ведется кампания против иностранных наименований, разве нет?









На Центральном рынке подорожала свинина. Если еще неделю килограмм карбонада стоил 1 000 рублей, то теперь — 1 200 рублей.

— К празднику люди активнее покупают, — сказал мясник.

А вот апельсины дешевеют: их продают уже по 69 рублей 99 копеек!



Если и дальше так пойдет, то апельсины могут сравняться в цене с картофелем! На Центральном рынке за килограмм «второго хлеба» в среднем просят по 50-60 рублей. Самый дешевый картофель в магазине стоит 38 рублей 99 копеек за килограмм. Клубни нового урожая продают от 100 рублей (в магазине) до 300 рублей (на рынке). Кстати, на рынке у одного нежадного продавца мы обнаружили крупный картофель прошлогоднего урожая всего по 40 рублей за килограмм.

— У нас его много осталось. Урожай был хороший. Распродаем, — сказал мужчина.

цены
дороже/дешевле
Комментарии (41)

Тоха
вчера, 22:26
В Ленте кулич — пушка! С братом пол кулича с молочком умяли за раз. Кулич лентовский советую.
Нонка
вчера, 20:58
Пеките куличи сами на масле на сметане да яиц не жалейте ! И Пасхи творожные -вкусность ....
Зоя
вчера, 18:18
Обошла 2 пятерки и магнит не где нет дрожжей не свежих не сухих. Грядет дефицит дрожжей?
Война
вчера, 20:44
Грядёт дефицит всего, если не бросить тыкать цельный день в смартфон!
Мир
вчера, 21:44
Грядёт дефицит всего, если не бросить тыкать цельный день в смартфон! Так в СССР не тыкали в смартфоны, а всё равно развалили. Может дело не в смартфонах?
Дворник-юрист
вчера, 18:09
Педагогу, это все фальшивые группы учителей. Созданы врагами народа для раскачивания лодки. Вы, что, телевизор не смотрите ?
Житель
вчера, 18:01
Продают куличи за месяц до пасхи, покупать эти без вкусные черствыйе куличи не буду. Сколько бы и какие бы не покупали совершенно не съедобные. Деньги на ветер.
Партработник
вчера, 20:09
Это не куличи, а булки. В куличи они превратятсь когда на них поп водой побрызгает.
Педагог
вчера, 17:47
Юрист, удивлю. Даже педагогам зачастую не платят МРОТ за ставку. Зайдите в группы учителей в социальных сетях и почитайте. И это государственные учреждения.
Житель
вчера, 17:21
По 100 это плохие
Юрист
вчера, 17:20
Уборщица. Вам не платят мрот на каждой работе? Подайте жалобу в инспекцию труда. Или не жалуйтесть. Или не обманывайте.
Уборщица
вчера, 17:38
На основной работе получаю 27 т грязными- МРОТ. 23 500 чистыми. И на второй работаю на 0.5 ставки. 13.5 грязными. 11700 чистыми. Итого 35 тысяч. Что я вру? Работаю с 8 до 17 на одной работе на второй после первой. Кто больше заплатит? Скзали что платят верно.
Уборщица
вчера, 17:02
Кулич 400 рублей. Они одурели.я на 2 работах 35 тысяч получаю. Работаю с одним выходным.Пенсию отобрали.Кому в 56 лет нужна?
Эксперт
вчера, 16:45
Вот цены на куличи - это точно не выгодно! А вот цены на яйца - выгодно.
