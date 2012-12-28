В Липецкой области сухо и до +15

Температура будет на 5-7 градусов теплее обычного.

В ближайшие двое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием антициклона, существенных осадков не ожидается. 31 марта скажется влияние южного циклона, пройдут небольшие дожди.Среднесуточные температуры составят 7-9 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4, днем – от +10 до +15.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +12 до +14 градусов.День 29 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 20 градусов мороза.