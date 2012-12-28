49-летний разнорабочий упал при строительстве цеха и стал инвалидом: ему выплатят 700 000 рублей
Происшествия
сегодня, 12:53
При этом работал он неофициально.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, летом прошлого года разнорабочий мясоперерабатывающей организации, выполняя по поручению работодателя работу на высоте при строительстве цехов, упал и получил открытый перелом оснований и свода черепа, ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму. Мужчина стал инвалидом второй группы. Но выяснилось, что официально трудовой договор с ним не был заключен, что лишило его предусмотренных законом гарантий в связи с производственной травмой.
По иску прокуратуры отношения с работодателем были признаны судом трудовыми, теперь мужчина получит страховые и пенсионные выплаты. Также в его пользу с работодателя взыскана компенсация морального вреда в 700 000 рублей.
