В Липецке похититель чуть не вынес весь алкоголь из магазина
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В МЧС заявили, что «робинзонам» помогают объездные пути
Происшествия
Над Липецкой областью чистое небо
Происшествия
Красный уровень тревоги объявлен для всей области
Происшествия
Над Липецкой областью есть сбития БПЛА
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +10
Погода в Липецке
Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
Происшествия
Восемь человек пострадали на дорогах области за три дня
Происшествия
В Ельце и пяти округах области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
Красный уровень тревоги объявлен для всей области
Происшествия
Сегодня в Липецке: день красивого взгляда, треть липчан работают не по специальности
Общество
Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке отремонтируют ведущую в Каменный лог металлическую лестницу с улицы Вермишева
Общество
В Сырском Руднике горел мусоровоз
Происшествия
61-летний бывший глава Сотниковского сельсовета получил пять лет условно за незаконную продажу семи земельных участков
Происшествия
Над Липецкой областью есть сбития БПЛА
Происшествия
Восемь человек пострадали на дорогах области за три дня
Происшествия
В Ельце и пяти округах области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
35-летний грязинец пострадал во время пожара в жилом доме
Происшествия
Читать все
В России
127
сегодня, 10:08

В Москве три человека погибли и четверо пострадали в результате пожара в жилом доме

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Три человека погибли, еще четверо пострадали при пожаре на Николоямской улице в центре Москвы, — передает ТАСС.

В МЧС России рассказали, что возгорание произошло в лифтовом холле и на лестничной клетке второго этажа девятиэтажного жилого дома по адресу: Николоямская улица, д. 43, к. 4.

Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения спасли 25 человек, в том числе шестерых детей. К тушению привлекали 86 человек и 23 единицы техники.

Отмечается, что огонь потушили на площади 100 квадратных метров.

Движение по Николоямской улице было перекрыто, на месте работают оперативные службы.

Начата доследственная проверка, следователи и криминалисты СК Москвы проводят необходимые следственные действия.

Для установления причин пожара проведут пожарно-техническую экспертизу. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.
пожар
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
