Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
В Москве три человека погибли и четверо пострадали в результате пожара в жилом доме
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
В МЧС России рассказали, что возгорание произошло в лифтовом холле и на лестничной клетке второго этажа девятиэтажного жилого дома по адресу: Николоямская улица, д. 43, к. 4.
Уточняется, что пожарно-спасательные подразделения спасли 25 человек, в том числе шестерых детей. К тушению привлекали 86 человек и 23 единицы техники.
Отмечается, что огонь потушили на площади 100 квадратных метров.
Движение по Николоямской улице было перекрыто, на месте работают оперативные службы.
Начата доследственная проверка, следователи и криминалисты СК Москвы проводят необходимые следственные действия.
Для установления причин пожара проведут пожарно-техническую экспертизу. Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.
