Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
101
34 минуты назад

49-летняя женщина инвестировала в мошенников 719 000 рублей

А 44-летняя «задекларировала» через банкомат 340 000 рублей.

Мошенники обманывали липчан все выходные. При этом среди пострадавших люди среднего возраста и совсем молодые, а потерянные ими суммы исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 26 апреля в полицию обратилась 49-летняя женщина, которая думала, что зарабатывает на инвестициях и переводит деньги на брокерские счета. Мошенникам она отправила 719 000 рублей.

23-летняя девушка откликнулась на просьбу от коллеги в Telegram и одолжила 29 000 рублей — как оказалось, мошенникам.

Нескольких человек обманули при совершении покупок в интернете. 31-летний мужчина хотел купить электрогриль, перешёл по присланной ссылке и лишился 75 000 рублей.

31-летний житель Ельца хотел купить диски для колес в тематической группе мессенджера. Продавцу-мошеннику он перевёл 31 000 рублей.

18-летняя жительница Лебедяни четыре дня переписывалась с продавцом спортивного костюма и перевела за него 9 500 рублей.

44-летней женщине позвонил «сотрудник Госуслуг», сообщил, что данные её семьи утекли мошенникам, и потребовал задекларировать средства: в результате она отправила аферистам 340 000 рублей.

А 22-летний парень отправил мошенникам через приложение банка 48 000 рублей под предлогом сохранения денег.
мошенничество
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить