49-летняя женщина инвестировала в мошенников 719 000 рублей

А 44-летняя «задекларировала» через банкомат 340 000 рублей.

Мошенники обманывали липчан все выходные. При этом среди пострадавших люди среднего возраста и совсем молодые, а потерянные ими суммы исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 26 апреля в полицию обратилась 49-летняя женщина, которая думала, что зарабатывает на инвестициях и переводит деньги на брокерские счета. Мошенникам она отправила 719 000 рублей.23-летняя девушка откликнулась на просьбу от коллеги в Telegram и одолжила 29 000 рублей — как оказалось, мошенникам.Нескольких человек обманули при совершении покупок в интернете. 31-летний мужчина хотел купить электрогриль, перешёл по присланной ссылке и лишился 75 000 рублей.31-летний житель Ельца хотел купить диски для колес в тематической группе мессенджера. Продавцу-мошеннику он перевёл 31 000 рублей.18-летняя жительница Лебедяни четыре дня переписывалась с продавцом спортивного костюма и перевела за него 9 500 рублей.44-летней женщине позвонил «сотрудник Госуслуг», сообщил, что данные её семьи утекли мошенникам, и потребовал задекларировать средства: в результате она отправила аферистам 340 000 рублей.А 22-летний парень отправил мошенникам через приложение банка 48 000 рублей под предлогом сохранения денег.