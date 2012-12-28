33-летняя и 26-летний сожители получили 12 и 13 лет колонии за обустройство закладок

Пару осудили за 15 покушений на незаконный сбыт наркотиков.

Усманский районный суд приговорил 33-летнюю женщину в 12 годам общего режима, а её 26-летнего сожителя — к 13 годам строго режима за 15 покушений на сбыт наркотиков в значительном размере.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, сожители, страдающие наркотической зависимостью, зарабатывали закладками.Через мессенджеры они получали координаты тайников с оптовыми партиями наркотиков, а затем раскладывали разовые дозы по закладкам. Пару задержали полицейские, тайники с наркотиками также были обнаружены.