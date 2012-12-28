28-летнего грязинца оштрафовали за фотографию в соцсети

Грязинский городской суд оштрафовала на полторы тысячи рублей 28-летнего мужчину за публичную демонстрацию нацистской символики (по части первой статьи 20.3 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, грязинец опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, на которой он изображен выполняющим нацистское приветствие.В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, фотографию он удалил.