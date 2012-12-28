Липчане внесли в программу долгосрочных сбережений 5,7 миллиарда рублей

С января по март 2026 года жители Липецкой области заключили 11,3 тысячи договоров долгосрочных сбережений. В негосударственные пенсионные фонды перечислено 235 миллионов рублей взносов.По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, всего с 2024 года жители региона заключили 92 тысячи договоров и внесли в программу долгосрочных сбережений 5,7 миллиарда рублей.Сегодня на рынке действуют 32 негосударственных пенсионных фонда. 29 из них занимаются формированием долгосрочных сбережений.