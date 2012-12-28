Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Читать все
Читать все
В России
226
вчера, 23:10

Биржевые цены на бензин и дизель в РФ выросли на 10-14% ​

С начала ближневосточного конфликта цены на бензин выросли на 10%, на дизель — на 14%. Стоимость АИ-92 на Петербургской бирже на закрытии торгов 13 марта составляла 65,19 тыс. рублей за 1 т, АИ-95 — 68,95 тыс., а летнего дизеля — 63,45 тыс. Тогда как 27 февраля 92-й стоил 59,26 тыс. рублей, 95-й — 62,68 тыс., а дизель — 55,52 тыс. рублей.

По мнению экспертов, стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке выросла на фоне удорожания сырья, рассчитанного по индексу экспортной альтернативы, который учитывает котировки на мировом рынке.

По информации издания «Индикаторы российского рынка нефти», индекс экспортной альтернативы на базисе Нижневартовск составил по состоянию на 6 марта 36,1 тыс. рублей за 1 т. За неделю индекс вырос на 10,2 тыс. рублей на фоне роста мировых цен и укрепления курса доллара, уточнила гендиректор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов отметил, что для бензина индекс поднялся до уровня 84,5–89 рублей за 1 т (на базисе портов Балтики), это на 15–20% превышает котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Даже учитывая подорожание фрахта на 25–33%, высокая мировая цена на дизель делает экспорт крайне выгодным. Для бензина паритет равен примерно 78–82 тыс. рублей за 1 т, что также стимулирует экспорт, сказал «Известиям» эксперт.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает, что оперативная корректировка демпферного механизма — ключевой инструмент стабилизации внутренних цен.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить