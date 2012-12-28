Биржевые цены на бензин и дизель в РФ выросли на 10-14%
По мнению экспертов, стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке выросла на фоне удорожания сырья, рассчитанного по индексу экспортной альтернативы, который учитывает котировки на мировом рынке.
По информации издания «Индикаторы российского рынка нефти», индекс экспортной альтернативы на базисе Нижневартовск составил по состоянию на 6 марта 36,1 тыс. рублей за 1 т. За неделю индекс вырос на 10,2 тыс. рублей на фоне роста мировых цен и укрепления курса доллара, уточнила гендиректор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов отметил, что для бензина индекс поднялся до уровня 84,5–89 рублей за 1 т (на базисе портов Балтики), это на 15–20% превышает котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Даже учитывая подорожание фрахта на 25–33%, высокая мировая цена на дизель делает экспорт крайне выгодным. Для бензина паритет равен примерно 78–82 тыс. рублей за 1 т, что также стимулирует экспорт, сказал «Известиям» эксперт.
Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает, что оперативная корректировка демпферного механизма — ключевой инструмент стабилизации внутренних цен.
