51-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке квадроцикла

51-летний липчанин повёлся на рекламу о продаже квадроцикла в Telegram. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c продавцом-мошенником мужчина общался в течение недели и в результате перевёл ему 434 000 рублей.18-летний парень по рекомендации мошенников «задекларировал» 257 000 рублей.13 марта в полицию пришла 60-летняя жительница Грязей, которая ещё в феврале две недели играла на бирже: мошенникам она перевела 66 800 рублей.В Волово 21-летнюю девушку обманули на 8000 рублей при покупке холодильника в интернете.А 19-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» 295 000 рублей.Всего с 13 по 15 марта жители Липецкой области отправили мошенникам более 11 миллионов рублей.«Больше всего денег — 8,3 миллиона рублей — потерпевшие лишились, поверив в необходимость их декларации или перевода средств на «безопасный счет». Также распространенной схемой оказалась покупка и продажа товаров: так обманули четверых, а их общий ущерб составил 1,1 миллиона рублей. Зафиксирована и новая схема мошенничества, связанная с заменой вывесок: 23-летней продавщице одной из сетевых организаций позвонил «региональный представитель» и убедил ее забрать деньги из кассы и перевести их на банковские карты для оплаты замены вывесок. Поверив указаниям, девушка перевела 138 500 рублей. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе полиции.