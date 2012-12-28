Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Происшествия
935
54 минуты назад
2
На трассе «Липецк — Усмань» в лобовом столкновении погиб 57-летний водитель такси
24-летний водитель «Лады» госпитализирован.
«По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу», — рассказали GOROD48 об обстоятельствах аварии в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства столкновения.
0
8
5
0
0
Комментарии (2)