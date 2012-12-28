В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Школы могут столкнуться с поставками некачественной формы
В школы может начать поступать форма ненадлежащего качества — такие риски выявили в Роспотребнадзоре после введения в 2025 году ГОСТа на эту одежду.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что понятие «школьная форма» не закреплено в законодательстве, поэтому проверка на соответствие ГОСТ Р 71582‑2024 вводит потребителей в заблуждение. Там также обратили внимание на возможный коррупционный риск при сертификации стандарта.
ГОСТ на школьную форму вступил в силу 3 сентября 2025-го. Его разработкой занимались Роскачество и Инновационный научно‑производственный центр текстильной и легкой промышленности, подведомственный Минпромторгу. Стандарт определяет обязательные характеристики одежды — от состава и воздухопроницаемости ткани до безопасности фурнитуры. В России ГОСТы имеют добровольный статус: их требования должны соблюдать те производители, которые хотят иметь право на соответствующую маркировку.
С выявленными Роспотребнадзором рисками не согласились в Роскачестве, следует и из письма главы организации Максима Протасова Денису Мантурову, с которым ознакомились «Известия». В документе указано, что добровольная сертификация по ГОСТу не подменяет обязательного подтверждения соответствия товаров техрегламенту. Рассматриваемый ГОСТ широко обсуждается с экспертами отрасли, его планируется доработать в части расширения верификации качественных характеристик, чтобы сделать школьную форму еще более надежной и безопасной, сообщили «Известиям» в Минпромторге.
