Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Общество
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
Происшествия
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
Общество
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
Общество
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
В Липецке зацвели пролески
Общество
Общество
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
Общество
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Происшествия
Происшествия
Упавшее в центре Липецка дерево оперативно убрали
Общество
Общество
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Общество
Общество
В Ельце задержали избившего фельдшера скорой помощи мужчину
Происшествия
Происшествия
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
Общество
Весенняя капель застучала в квартире на Космонавтов
Общество
Общество
В Липецке прозвучала проверочная сирена
Общество
Общество
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Общество
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Происшествия
Происшествия
В первой игре на юге «Металлург» разошёлся миром со столетним клубом
Спорт
Спорт
Предпраздничные мошенничества: липчанку обманули при покупке двух подарочных сертификатов
Происшествия
Происшествия
В России
21
18 минут назад

В РФ утвердили новый ГОСТ на маникюр и педикюр

Новый национальный стандарт на ногтевой сервис вступит в силу в России с 30 апреля.

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на ногтевой сервис, который вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года, — передает ТАСС.

Согласно документу, устанавливаются общие требования к картам типовых технологических процессов ногтевого сервиса и описываются этапы их выполнения при оказании соответствующих услуг. В нем закреплены как общие требования, так и конкретное описание типового технологического процесса ногтевого сервиса. Разработаны карты для маникюра, педикюра, ухода за кожей кистей и стоп, а также для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.

Классический (обрезной) маникюр, согласно карте типовых процессов, приведенной в стандарте, следует выполнять 45-60 минут с подготовительными и заключительными этапами работ в зависимости от состояния ногтей клиента, препаратный маникюр — 40-60 минут, включая все этапы работ, аппаратный — 40-70 минут, комбинированный — 40-60 минут. Кроме того, такие услуги как спа-уход за кожей кистей и ногтями, косметический массаж кистей должны выполняться 30-40 минут с подготовительными и заключительными этапами работ, классический (обрезной) педикюр — 60-90 минут с подготовительными и заключительными этапами работ в зависимости от состояния ногтей и стоп клиента, препаратный педикюр — 60-80 минут, также включая все этапы, аппаратный — 60-80 минут, комбинированный — 60-90 минут.

Помимо этого, выполнение таких услуг как уход за кожей стоп и ногтями, а также косметический массаж стоп - 30-40 минут, укрепление или выравнивание натуральных ногтей — 70-90 минут, моделирование искусственных ногтей на верхних и нижних формах — 70-150 минут, на верхних «гелевых» типсах — 50-120 минут, коррекция искусственных ногтей - 60-120 минут, декоративное покрытие ногтей лаком - 5-10 минут, гель-лаком — 15-25 минут, снятие лакового декоративного покрытия — 5-10 минут, механическим или химическим способом — 10-20 минут.

Как отмечается, стандарт распространится на организации независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих услуги ногтевого сервиса. Кроме того, карты типовых технологических процессов могут быть использованы при создании документов по стандартизации и технических документов, применяемых в ногтевом сервисе.

«Документ направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, защиту жизни и здоровья граждан, а также формирование добросовестной конкуренции на рынке. Применение стандарта позволит потребителям быть уверенными в том, что услуга оказывается в соответствии с установленными требованиями, а для бизнеса создает понятные и прозрачные правила работы», — рассказали в Росстандарте.

В ведомстве отметили, что стандарт носит добровольный характер и может применяться организациями и индивидуальными предпринимателями на добровольной основе либо в случае ссылки на него в договорных обязательствах.
маникюр
педикюр
ГОСТ
