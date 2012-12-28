В «Университетском» разгромили кафе

В соцсетях сообщают о разбушевавшейся женщине. В полиции информацию проверяют.

В социальных сетях опубликовано фото выбитой двери с разбитым стеклом в кафе на улице Бехтеева в микрорайоне «Университетский». Сетевые паблики постят информацию о произошедшем погроме вечером накануне первого дня весны, и что автором погрома является женщина, которая задержана полицией. Якобы она вынесла дверь ногой.В УМВД России по Липецкой области сообщили, что сообщение об этом инциденте в «Университетом» поступило в полицию вечером 27 февраля.— По данному факту проводится проверка, — сообщили в полиции.Была ли погромщицей женщина, информация уточняется.