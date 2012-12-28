Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
В «Университетском» разгромили кафе
В соцсетях сообщают о разбушевавшейся женщине. В полиции информацию проверяют.
В УМВД России по Липецкой области сообщили, что сообщение об этом инциденте в «Университетом» поступило в полицию вечером 27 февраля.
— По данному факту проводится проверка, — сообщили в полиции.
Была ли погромщицей женщина, информация уточняется.
Фото: vk.com/lipanews
