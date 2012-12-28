Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Студентка из Грязей перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей
Происшествия
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Неделя 48
Читать все
На улице Студёновской лёд рухнул вниз вместе с ограждением крыши
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности над всей территорией Липецкой области
Происшествия
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Одиннадцатая крыша не выдержала залежей снега
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
В «Университетском» разгромили кафе
Происшествия
Жительница Ельца потратила цветочный грант на личные нужды
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень отменили под утро
Происшествия
Читать все
Происшествия
858
45 минут назад
5

В «Университетском» разгромили кафе

В соцсетях сообщают о разбушевавшейся женщине. В полиции информацию проверяют.

В социальных сетях опубликовано фото выбитой двери с разбитым стеклом в кафе на улице Бехтеева в микрорайоне «Университетский». Сетевые паблики постят информацию о произошедшем погроме вечером накануне первого дня весны, и что автором погрома является женщина, которая задержана полицией. Якобы она вынесла дверь ногой.

В УМВД России по Липецкой области сообщили, что сообщение об этом инциденте в «Университетом» поступило в полицию вечером 27 февраля.

— По данному факту проводится проверка, — сообщили в полиции.

Была ли погромщицей женщина, информация уточняется.

Фото: vk.com/lipanews
погром
0
1
1
2
5

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
не-а че
9 минут назад
Может это и не женщина была....
Ответить
Лип Чан ин
15 минут назад
И это еще не 8 марта заметте !
Ответить
Может
20 минут назад
женщина перепутала момент открывания дверей, наружу или внутрь.
Ответить
доктор Пилюлькин
28 минут назад
Что такое пьют, что так с ума сходят?!
Ответить
Некрасов
28 минут назад
Есть женщины в русских селениях...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить