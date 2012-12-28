Все новости
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Общество
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Происшествия
Липецкая вечЁрка: крышепад, кто руководит городом и состояние спасенных из рухнувшего цеха
Общество
Cкорая с ребёнком застряла в снегу: машину вытаскивали спасатели
Происшествия
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Происшествия
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
У каждого четвертого российского первокурсника низкая или очень низкая психическая устойчивость
Общество
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Происшествия
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Общество
107
сегодня, 17:46
1

У каждого четвертого российского первокурсника низкая или очень низкая психическая устойчивость

Более чем у 20% студентов первых курсов вузов в России низкая или очень низкая психическая устойчивость, заявила научный руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования Российской академии образования (РАО) Татьяна Тихомирова.

«Мы проанализировали данные 6,9 тыс. первокурсников в семи федеральных округах России. У 16,6% и 5,2% студентов низкий или очень низкий уровень психической устойчивости соответственно», — сказала она в ходе XXVII Конгресса педиатров России.

Как выяснили «Известия», многие российские университеты оказывают профессиональную психологическую поддержку студентам.

«Важно создавать в вузе атмосферу, в которой обратиться за поддержкой психолога — это нормально. В УрФУ есть центр психологического сопровождения обучающихся. Студенты могут записаться дистанционно или просто прийти анонимно в кабинет психологической помощи», — сказал проректор по воспитательной работе Уральского федерального университета Александр Иванов.
Комментарии (1)

Сначала новые
Бабка Первая
34 минуты назад
Детей жалко. Но мир стремительно меняется. И скорость обмена информацией растёт. А переварить всё или научить себя абстрагироваться от ненужного даже мы, взрослые, не можем. Но необходимо учиться.
Ответить
