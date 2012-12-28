Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
У каждого четвертого российского первокурсника низкая или очень низкая психическая устойчивость
«Мы проанализировали данные 6,9 тыс. первокурсников в семи федеральных округах России. У 16,6% и 5,2% студентов низкий или очень низкий уровень психической устойчивости соответственно», — сказала она в ходе XXVII Конгресса педиатров России.
Как выяснили «Известия», многие российские университеты оказывают профессиональную психологическую поддержку студентам.
«Важно создавать в вузе атмосферу, в которой обратиться за поддержкой психолога — это нормально. В УрФУ есть центр психологического сопровождения обучающихся. Студенты могут записаться дистанционно или просто прийти анонимно в кабинет психологической помощи», — сказал проректор по воспитательной работе Уральского федерального университета Александр Иванов.
