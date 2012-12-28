22-летнего хлевенца оштрафовали за публикацию в соцсети

Картинку он удалил.

22-летнего жителя Хлевенского района к ответственности за публикацию экстремисткой символики (по части первой статьи 20.3 КоАП РФ) и оштрафовали на полторы тысячи рублей .«Мужчина разместил в соцсети изображение символики экстремистской организации – неформального молодежного криминализированного движения, которое было доступно неограниченному кругу пользователей интернета», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Вину хлевенец признал, изображение удалил. Наказание ему назначили с учётом смягчающих обстоятельств – маленького ребенка на иждивении.