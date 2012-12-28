Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
22-летнего хлевенца оштрафовали за публикацию в соцсети
Картинку он удалил.
«Мужчина разместил в соцсети изображение символики экстремистской организации – неформального молодежного криминализированного движения, которое было доступно неограниченному кругу пользователей интернета», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Вину хлевенец признал, изображение удалил. Наказание ему назначили с учётом смягчающих обстоятельств – маленького ребенка на иждивении.
