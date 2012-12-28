Плей-офф не будет: «Липецк» потерпел 9-е поражение за один месяц

Доигрываем первый этап и расходимся.

«Липецк» официально простился с шансами выйти вперёд, хотя в них и так не особо верили. Наша команда предпоследняя, 12-я – видимо, там и останется. Отставание от «Тамбова-М» 6 очков (при этом у конкурентов игра в запасе), а где их набрать? И да – «Липецк» потерпел 9-е поражение в 9-м февральском матче. Сегодня, наверное, будет юбилейное 10-е.





Фото vk.com/hcsamara

Какая боль… МХК «Липецк» в Пензе опять проиграл со счётом – 5:0.Описывать ход игры особо нет смысла. Липчане продержались менее 9 минут, а затем воротах Максима Карпова побывала первая шайба, до первого перерыва – ещё две, причём автором «дубля» у хозяев стал нападающий Кирилл Москвин. Он не так часто забивает, а больше специализируется на голевых передачах, теперь на его счету 12 шайб и 25 ассистов в 35 встречах т.е. чуть больше, чем одно очко за игру.На 23-й и 31-й минутах дублёры выступающего в ВХЛ «Дизеля» забили ещё по разу, после чего начали чуть беречь силы на повторный матч, который состоится сегодня.О тотальном преимуществе 2-й команды в турнирной таблице Восточной конференции НМХЛ говорил не только счёт. За весь матч липчане позволили нанести по своим воротам 77 (1) бросков, 43 из которых пришлись в створ. Ощущение, словно защитники забыли выйти на матч…