В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Грузовики на Товарном поезде припаркованы без нарушения правил дорожного движения
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
На улице Гоголя появилась писающая труба
Общество
Плей-офф не будет: «Липецк» потерпел 9-е поражение за один месяц
Спорт
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
Количество фальшивых пятитысячных купюр снизилось в два раза
Происшествия
Липецкая вечЁрка: рухнувшие крыши, приговор по делу о стрельбе на Бехтеева и вторая очередь «Петропарка»
Общество
В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду
Общество
Редкий день: на дорогах области ни одного пострадавшего
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с несравненной Джоли, истинный смысл улыбок и мистический концерт
Общество
Спорт
347
сегодня, 07:30
6

Плей-офф не будет: «Липецк» потерпел 9-е поражение за один месяц

Доигрываем первый этап и расходимся.

Какая боль… МХК «Липецк» в Пензе опять проиграл со счётом – 5:0.

Описывать ход игры особо нет смысла. Липчане продержались менее 9 минут, а затем воротах Максима Карпова побывала первая шайба, до первого перерыва – ещё две, причём автором «дубля» у хозяев стал нападающий Кирилл Москвин. Он не так часто забивает, а больше специализируется на голевых передачах, теперь на его счету 12 шайб и 25 ассистов в 35 встречах т.е. чуть больше, чем одно очко за игру.

На 23-й и 31-й минутах дублёры выступающего в ВХЛ «Дизеля» забили ещё по разу, после чего начали чуть беречь силы на повторный матч, который состоится сегодня.

О тотальном преимуществе 2-й команды в турнирной таблице Восточной конференции НМХЛ говорил не только счёт. За весь матч липчане позволили нанести по своим воротам 77 (1) бросков, 43 из которых пришлись в створ. Ощущение, словно защитники забыли выйти на матч…

«Липецк» официально простился с шансами выйти вперёд, хотя в них и так не особо верили. Наша команда предпоследняя, 12-я – видимо, там и останется. Отставание от «Тамбова-М» 6 очков (при этом у конкурентов игра в запасе), а где их набрать? И да – «Липецк» потерпел 9-е поражение в 9-м февральском матче. Сегодня, наверное, будет юбилейное 10-е.

Фото vk.com/hcsamara
Хоккей
МХК «Липецк»
Комментарии (6)

Липчанин 1
16 минут назад
Обидно!
бывший хоккеист
26 минут назад
Верните хоккей! в городе совсем нет спорта!
555
32 минуты назад
Для чего тратят бюджетные деньги отдайте их на дворовый хоккей пусть дети играют
липчанин
сегодня, 08:04
ни хоккея.... ни футбола.... ни волейбола.... и т.д. видимо Липецку не видать(((
Свояк
сегодня, 08:02
Не пора ли распустить их
родитель хоккеиста
сегодня, 07:53
верните в Липецк хоккей! Он у нас был, он нужен!!! когда власти обратят внимание на то что происходит с хоккеем в спортивной школе 11? Полный развал же.....
