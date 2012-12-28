Более, чем на двух десятках улиц отключат холодную воду

Из-за аварийных ремонтных работ на сетях 27 мая без холодной воды останутся потребители 24 улиц в Военном городке, «Университетском», Коровино, Сырском, центре города, в коттеджном поселке. Работы будут проводиться по адресам: улица Игнатьева, 36, улица Речная, 25, улица Толстого, 46 , улица Бехтеева, улица Пролетарская, 66 (Сырское), сообщили в «РВК-Липецк».С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1/17, 1/196, 12, 14, 15, 16, 19, 19б, 20, 27, 27а, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 163, 161 в Военном городке, №№ 23, 81, 186 по улице Липецк-2, №№ 31, 31а/1, 31а/2, 33, стр. 33в, 37, 37/1, 37а/515 по улице Терешковой, №№ 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 36 по улице Игнатьева, № 46 по улице Толстого, №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 по улице Бехтеева, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13 по улице Политехнической, №№ 1, 2, 3 по улице Славянова, №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5 по улице Замятина, №№ 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 по улице Белянского, в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Пролетарской, Калинина, в коттеджном поселке «Университетский».Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.