30 минут назад
30-летняя липчанка нашла кошелёк и за час сделала семь покупок за чужой счёт
Женщина успела потратить почти 20 тысяч рублей.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, ещё зимой у супермаркета 30-летняя липчанка нашла кошелек с деньгами и банковскими картами. По данным следствия, обрадованная находкой женщина сразу направилась в алкомаркет и продуктовый магазин, и всего за час сделала семь покупок почти на 20 тысяч рублей: 8 тысяч рублей она потратила с банковских карт и 12 тысяч — наличными.
Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.
