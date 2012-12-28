30-летняя липчанка нашла кошелёк и за час сделала семь покупок за чужой счёт

30-летнюю липчанку будут судить по обвинению в краже (по пункту «га» части третьей статьи 158 УК РФ).По данным пресс-службы областной прокуратуры, ещё зимой у супермаркета 30-летняя липчанка нашла кошелек с деньгами и банковскими картами. По данным следствия, обрадованная находкой женщина сразу направилась в алкомаркет и продуктовый магазин, и всего за час сделала семь покупок почти на 20 тысяч рублей: 8 тысяч рублей она потратила с банковских карт и 12 тысяч — наличными.Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.