Спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков назначен зампредом Совета законодателей ЦФО

Заместителем председателя Совета законодателей Центрального Федерального округа при полномочном представителе президента РФ в ЦФО стал спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков. Об этом решении стало известно сегодня на проходившем в Москве заседании Совета законодателей.Помимо этого, Владимир Сериков возглавит рабочую группу Совета по работе с молодёжными парламентами Центрального Федерального округа.— Для меня это — новый этап в работе и большая ответственность, — отметил Владимир Сериков. — Будем активнее и плодотворнее трудиться на благо жителей Липецкой области на федеральном уровне.В Совет законодателей ЦФО входят главы региональных парламентов 18 регионов округа, которые представляют интересы около 40 миллионов человек.