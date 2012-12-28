Лишённый прав москвич нашёл выход — поддельная прописка в Липецкой области

Но теперь ушлому мужчине грозит до года лишения свободы.

Прокуратура Становлянского района передала в суд уголовное дело о приобретении и использовании поддельного паспорта (по части третьей статьи 327 УК РФ). Точнее — поддельной в нём была прописка в Липецкой области.«По данным следствия, в ноябре прошлого года 37-летний житель Москвы, лишенный водительского удостоверения, решил получить его в Липецкой области. Но регистрации в нашем регионе у него не было. Тогда мужчина обратился к знакомому, который за 10 тысяч рублей подделал в паспорте отметку о регистрации, после чего москвич представил документ в отделение МВД «Становлянское». Однако на подозрительную запись обратил внимание инспектор отделения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Москвичу грозит до года лишения свободы.