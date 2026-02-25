В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
39 минут назад
В «Елецком» заметили ушастую сову
Ранее такую сову видели в «Европейском».
По словам Владимира Сарычева, этой зимой совы на окраинах городов и сел встречаются особенно часто. Леса и поля завалены большим слоем снега, поэтому птицы вынуждены приближаться к людям: у населённых пунктов им проще добраться до добычи, ведь грызуны под толстым слоем снега становятся недоступными. А сейчас мыши практически не выходят на поверхность. В городе встретить улов вероятность гораздо выше.
Часто днём ушастые совы проводят время в кронах густых елей в парках. Например, днёвки таких сов замечали в парке Победы. Причём ушастые совы собираются большими компаниями — по 10 и даже 20 особей. А ночью ушастые совы охотятся рядом с мусорными контейнерными площадками и на пустырях.
Добавим, что ранее ушастую сову видели на заборе у мусорных контейнеров в микрорайоне «Европейский».
