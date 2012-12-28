В микрорайоне «Европейский» заметили ушастую сову

Она спокойно сидела на заборе.

В группе «Европейского» во «ВКонтакте» появилась фотография замеченной в микрорайоне совы.— Сегодня в пять утра вот такая красавица около мусорки летала, — поделилась Наталья Серегина.Как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, на фотографии — ушастая сова. Это довольно обычный для наших мест вид сов, которые в зимнее время держится рядом с человеком в населённых пунктах.Днём ушастый совы проводят время в кронах густых елей в парках. Например, днёвки таких сов замечали в парке Победы. Причём ушастые совы собираются большими компаниями — по 10 и даже 20 особей.А ночью ушастые совы охотятся рядом с мусорными контейнерными площадками и на пустырях. Основной вид их добычи — мыши. Причём в этом смысле одна сова эффективней нескольких кошек.— Ушастые совы — очень интересные, безобидные и полезные птицы. То, что они встречаются в городе, — это хорошо. Значит, в Липецке есть условия для жизни не только людей, но и таких полезных птиц, — добавил Владимир Сарычев.