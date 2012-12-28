Все новости
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
«Дом.РФ» продает в Липецке участок под бизнес-проект за 9,1 млн рублей
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Поджигателю мусорных контейнеров грозит арест
Происшествия
Самый быстрый футболист убежал из «Металлурга»
Спорт
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
У пьяного водителя конфисковали «Чери Тигго»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
В микрорайоне «Европейский» заметили ушастую сову
Общество
На улице Павлика Морозова горел жилой дом
Происшествия
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Общество
90
9 минут назад

В микрорайоне «Европейский» заметили ушастую сову

Она спокойно сидела на заборе.

В группе «Европейского» во «ВКонтакте» появилась фотография замеченной в микрорайоне совы.

— Сегодня в пять утра вот такая красавица около мусорки летала, — поделилась Наталья Серегина.

Как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, на фотографии — ушастая сова. Это довольно обычный для наших мест вид сов, которые в зимнее время держится рядом с человеком в населённых пунктах.

Днём ушастый совы проводят время в кронах густых елей в парках. Например, днёвки таких сов замечали в парке Победы. Причём ушастые совы собираются большими компаниями — по 10 и даже 20 особей.

А ночью ушастые совы охотятся рядом с мусорными контейнерными площадками и на пустырях. Основной вид их добычи — мыши. Причём в этом смысле одна сова эффективней нескольких кошек.

— Ушастые совы — очень интересные, безобидные и полезные птицы. То, что они встречаются в городе, — это хорошо. Значит, в Липецке есть условия для жизни не только людей, но и таких полезных птиц, — добавил Владимир Сарычев.

Фото — vk.com 
дикие животные
совы
