Грузовики на Товарном поезде припаркованы без нарушения правил дорожного движения

Сотрудники ДПС «разруливают» пробку на Лебедянском шоссе. Количество грузовиков, затруднявших движение, сократилось.

В течение вчерашнего и сегодняшнего дня на обочине у поворота с Товарного на Трубный проезд скопилось несколько грузовиков. Они затрудняют движение и создают пробку. Сегодня с утра на проезд прибыл экипаж ДПС, но по словам водителей, ситуация остается сложной.— Экипаж ДПС работает. Фуры стоят без нарушения ПДД. Осталось на месте две машины. Ситуация стабилизируется в ближайшее время, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.