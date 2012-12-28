Все новости
Происшествия
808
сегодня, 10:42
4

Грузовики на Товарном поезде припаркованы без нарушения правил дорожного движения

Сотрудники ДПС «разруливают» пробку на Лебедянском шоссе. Количество грузовиков, затруднявших движение, сократилось.

В течение вчерашнего и сегодняшнего дня на обочине у поворота с Товарного на Трубный проезд скопилось несколько грузовиков. Они затрудняют движение и создают пробку. Сегодня с утра на проезд прибыл экипаж ДПС, но по словам водителей, ситуация остается сложной.

— Экипаж ДПС работает. Фуры стоят без нарушения ПДД. Осталось на месте две машины. Ситуация стабилизируется в ближайшее время, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
Пробки
2
0
0
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Губернатор совхоза
29 минут назад
город Липецк одна большая парковка для фур, их паркуют во всех микрорайонах...
Ответить
Серьёзно? Без нарушений?
36 минут назад
Во-первых, припаркованы на встречной полосе три фуры не друг за другой, а параллельно, разве можно так (также для того, чтобы так припарковаться, необходимо выехать на встречную дорогу); во-вторых одна из них стоит уже на правой полосе встречного потока, полностью перегородив полосу; в третьих, они перекрыли полосу, с которой выезжают автомобили с прилегающей дороги (с таможни и других организаций). Реально, нет нарушений? Вчера опоздал на работу из-за них на 15 минут, сегодня уже на 25.
Ответить
Да ладно?
47 минут назад
И как же они через встречку без нарушения там припарковавшись?
Ответить
м
51 минуту назад
25 минут заняла дорога с кольца ,через мост,до фур,вчера и сегодня на работу выходишь вовремя,приезжаешь уже почти опаздывая,езды 5 мин в нормальное время может они припаркованы и без нарушений,но пробка реально с кольца трубного
Ответить
