В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
30-летний мастер по установке окон и дверей собрал с клиентов 200 тысяч рублей и пропал
сегодня, 10:42
Грузовики на Товарном поезде припаркованы без нарушения правил дорожного движения
Сотрудники ДПС «разруливают» пробку на Лебедянском шоссе. Количество грузовиков, затруднявших движение, сократилось.
— Экипаж ДПС работает. Фуры стоят без нарушения ПДД. Осталось на месте две машины. Ситуация стабилизируется в ближайшее время, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
