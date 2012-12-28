Происшествия
508
сегодня, 11:01

Мошенники напугали липчанина ответственностью за спонсирование ВСУ

И парень перевёл им деньги по QR-коду.

В минувшие выходные мошенники обманули нескольких липчан. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 19-летнему парню позвонили «сотрудники Центробанка» и напугали уголовной ответственностью якобы за спонсирование ВСУ. В результате липчанин перешёл по присланному ему QR-коду и потерял 18 000 рублей.

56-летний мужчина хотел оплатить корпоративную поездку в такси. Ему пришло SMS со ссылкой, он по ней перешёл и лишился 9000 рублей.

20-летняя липчанка перевела 140 000 рублей на «безопасный счёт». Причём деньги были заёмными. Девушка обратилась в отдел полиции №4.

В отдел полиции №7 обратилась липчанка, 19-летнего сына которой напугали утечкой персональной информации. Избежать негативных последствий можно было, со слов звонивших, только путём декларирования сбережений. Парень взял телефон матери и перевел 135 000 рублей с помощью присланного ему QR-кода. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В Ельце в полицию обратилась 21-летняя девушка. Неизвестные получили доступ к ее расчетному и оплатили по QR-коду в интернет-магазинах товары на 23 000 рублей.

мошенничество
