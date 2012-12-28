Все новости
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
Происшествия
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Общество
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Умер создатель «Липецкой радиогуппы» Виктор Маланин
Общество
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
Иностранец пытался подкупить офицера ФСБ для организации канала незаконной миграции
Происшествия
Умер создатель «Липецкой радиогуппы» Виктор Маланин
Общество
Статистика: две трети безработных — женщины
Экономика
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
Фуры на Товарном проезде перекрыли движенине
Происшествия
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
22-летняя липчанка «заминировала» офис по электронной почте
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
Сегодня в Липецке: город уже расцвёл, липчане назвали самые недооценённые профессии
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
505
сегодня, 07:32
1

22-летняя липчанка «заминировала» офис по электронной почте

Но девушку вычислили и возбудили уголовное дело.

В отношении 22-летней липчанки возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о готовящемся взрыве (по части первой статьи 207 УК РФ).

«Менеджер одной из торговых площадок в Интернете сообщил в дежурную часть полиции, что к ним на электронную почту поступило письмо о готовящемся взрыве офиса. Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области установили и задержали 22-летнюю подозреваемую», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Предположительно, девушка сделала сообщение из хулиганских побуждений. Но ее окончательные мотивы будут установлены в ходе расследования.
телефонный терроризм
0
0
3
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сергей Б
6 минут назад
А она не понимала, что цифровые следы отслеживаются. И легче всего электронная почта. Ну как это в 22 года не понимать?!
Ответить
