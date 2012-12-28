22-летняя липчанка «заминировала» офис по электронной почте

Но девушку вычислили и возбудили уголовное дело.

В отношении 22-летней липчанки возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о готовящемся взрыве (по части первой статьи 207 УК РФ).«Менеджер одной из торговых площадок в Интернете сообщил в дежурную часть полиции, что к ним на электронную почту поступило письмо о готовящемся взрыве офиса. Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области установили и задержали 22-летнюю подозреваемую», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Предположительно, девушка сделала сообщение из хулиганских побуждений. Но ее окончательные мотивы будут установлены в ходе расследования.