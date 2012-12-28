В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Происшествия
сегодня, 07:32
22-летняя липчанка «заминировала» офис по электронной почте
Но девушку вычислили и возбудили уголовное дело.
«Менеджер одной из торговых площадок в Интернете сообщил в дежурную часть полиции, что к ним на электронную почту поступило письмо о готовящемся взрыве офиса. Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области установили и задержали 22-летнюю подозреваемую», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Предположительно, девушка сделала сообщение из хулиганских побуждений. Но ее окончательные мотивы будут установлены в ходе расследования.
