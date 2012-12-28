Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Общество
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Второй век разменял житель Ельца Алексей Собов
Общество
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Липецкий горсовет сегодня примет отставку мэра
Политика
Читать все
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
В первой половине февраля на маршруты не вышли 183 автобуса
Общество
Новый мэр в Липецке может появиться и через полгода
Общество
Умер первый председатель липецкого отделения общества «Память» Юрий Берников
Общество
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
В Липецке может появиться храм-памятник защитникам Отечества
Общество
На улице Осканова и площади Мира перегородили подъезд к мусорным бакам
Общество
73-летний мужчина погиб во время пожара в Задонском округе
Происшествия
Металлурги выводят учебную базу ЛГТУ на новый уровень
Общество
Читать все
Общество
334
27 минут назад
2

В Липецке может появиться храм-памятник защитникам Отечества

Его проект уже готов.

В сквере Маркова, с той его стороны, что выходит на улицу Космонавтов, может появиться храм-памятник защитникам Отечества. Его проект разработан на средства меценатов еще в 2025 году, объявленном в России Годом защитника Отечества. Они же собираются оплатить и строительство здания.

Храм собираются сделать из белого архитектурного бетона. Внутри электронная книга Памяти с именами всех липчан, погибших в военных конфликтах.

Сметная стоимость строительства, по предварительным данным, 40 миллионов рублей. Правда, пока решение о месте установки храма не принято.
памятник
7
0
0
5
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
м
10 минут назад
проблем коммунальных полно,и храмов у нас хватает,вкладывайте деньги в то,что необходимо
Ответить
сатана
19 минут назад
А то в городе другие проблемы закончились...надо его украшать!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить