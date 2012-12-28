Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
334
27 минут назад
2
В Липецке может появиться храм-памятник защитникам Отечества
Его проект уже готов.
Храм собираются сделать из белого архитектурного бетона. Внутри электронная книга Памяти с именами всех липчан, погибших в военных конфликтах.
Сметная стоимость строительства, по предварительным данным, 40 миллионов рублей. Правда, пока решение о месте установки храма не принято.
7
0
0
5
1
Комментарии (2)