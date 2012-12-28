В Липецке может появиться храм-памятник защитникам Отечества

Его проект уже готов.

В сквере Маркова, с той его стороны, что выходит на улицу Космонавтов, может появиться храм-памятник защитникам Отечества. Его проект разработан на средства меценатов еще в 2025 году, объявленном в России Годом защитника Отечества. Они же собираются оплатить и строительство здания.Храм собираются сделать из белого архитектурного бетона. Внутри электронная книга Памяти с именами всех липчан, погибших в военных конфликтах.Сметная стоимость строительства, по предварительным данным, 40 миллионов рублей. Правда, пока решение о месте установки храма не принято.