Клубы дыма поднялись над центром Липецка
Происшествия
Антициклон закроет в Липецкой области дверь для снега
Погода в Липецке
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Вали давай!» — зиме сказали. А снег подумал, что ему
Неделя 48
Ночь липчане провели под жёлтым уровнем воздушной опасности
Происшествия
Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
Общество
Общество
24
6 минут назад

Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки

Итоги недели: цены.

За неделю стоимость корзины дешевых продуктов снизилась на 54 рубля 60 копеек, в основном из-за того, что мы нашли дешевых кур.



Набор из продуктов дорогих поднялся в цене — на 180 рублей 63 копейки. Здесь причина в том, что в одном из магазинов появился очень дорогой ялтинский лук.



Уже несколько недель мы не видим в некоторых магазинах дешевую соль. Оказалось — дело в изменчивой погоде этой зимы. В областном министерстве торговли и ценовой политики, нам рассказали, что дешевую соль активно раскупают, чтобы посыпать скользкие ступеньки и дороги! Не везде же на коммунальщиков можно понадеяться, вот липчане и взяли дело в свои руки. Добавим, что ажиотажа рядом с полками, где лежит соль, мы не заметили.

В региональном министерстве заявили, что тоже мониторят цены и недостатка дешевой соли в магазинах не видели, прислав в подтверждение фотографии.





Сегодня Масленица, а впереди Пасха. И уже подорожали яйца.



Только в одном магазине, где их продают сразу по 30 штук, цены остались прежними. Эксперты считают, что цены выросли именно из-за сезонного роста потребления. 

Продолжают радовать цены на цитрусовые. Они уже уверенно опустились ниже психологической отметки в 100 рублей.



Такие цены вызывают недоумение.

Хотя на Центральном рынке мы обнаружили яблоки по 30 рублей за килограмм, правда, они были не наливные, но все же.



— Шарлотку сделаете, в пироги начинка! Какими ленивыми люди стали, никто своими руками делать ничего не хочет! — возмущаясь рекламировала товар продавец.



Огурцы, о ценах на которые уже сочиняют мемы, в Липецке не фантастически дорогие. Килограмм можно купить по 228 рублей.

В некоторых магазинах уже, кстати, на видном месте появились семена. Может, есть смысл подумать о том, чтобы вырастить свой урожай?

цены
дороже/дешевле
