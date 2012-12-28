Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
Итоги недели: цены.
Набор из продуктов дорогих поднялся в цене — на 180 рублей 63 копейки. Здесь причина в том, что в одном из магазинов появился очень дорогой ялтинский лук.
Уже несколько недель мы не видим в некоторых магазинах дешевую соль. Оказалось — дело в изменчивой погоде этой зимы. В областном министерстве торговли и ценовой политики, нам рассказали, что дешевую соль активно раскупают, чтобы посыпать скользкие ступеньки и дороги! Не везде же на коммунальщиков можно понадеяться, вот липчане и взяли дело в свои руки. Добавим, что ажиотажа рядом с полками, где лежит соль, мы не заметили.
В региональном министерстве заявили, что тоже мониторят цены и недостатка дешевой соли в магазинах не видели, прислав в подтверждение фотографии.
Сегодня Масленица, а впереди Пасха. И уже подорожали яйца.
Только в одном магазине, где их продают сразу по 30 штук, цены остались прежними. Эксперты считают, что цены выросли именно из-за сезонного роста потребления.
Продолжают радовать цены на цитрусовые. Они уже уверенно опустились ниже психологической отметки в 100 рублей.
Такие цены вызывают недоумение.
Хотя на Центральном рынке мы обнаружили яблоки по 30 рублей за килограмм, правда, они были не наливные, но все же.
— Шарлотку сделаете, в пироги начинка! Какими ленивыми люди стали, никто своими руками делать ничего не хочет! — возмущаясь рекламировала товар продавец.
Огурцы, о ценах на которые уже сочиняют мемы, в Липецке не фантастически дорогие. Килограмм можно купить по 228 рублей.
В некоторых магазинах уже, кстати, на видном месте появились семена. Может, есть смысл подумать о том, чтобы вырастить свой урожай?
