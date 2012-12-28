Все новости
Полиция Петербурга предложила ввести налог на теневые заработки иностранцев

Полиция Петербурга предложила властям полностью запретить трудоустройство трудовых мигрантов в сфере розничной и оптовой торговли. Поводом стала смерть посетителя в «Перекрёстке» после конфликта с охраной.

Глава ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Роман Плугин заявил, что полиция планирует выступить с инициативой о запрете работы трудовых мигрантов в торговле, чтобы бизнес не мог скрыто привлекать их к работе охранниками, пряча за должностями кладовщиков или консультантов, — передает РИА Новости.

«Мы хотим выйти с ходатайством запретить использовать мигрантов на объектах оптовой и розничной торговли», — сказал Плугин во время выступления с отчетом перед депутатами заксобрания города, комментируя гибель посетителя торгового центра в Петербурге после конфликта с охранниками.

Он напомнил, что по закону лица, не являющиеся гражданами России, не могут работать охранниками.

«Но бизнес маскирует их под кладовщиков, разносчиков, консультантов и так далее. Этот факт есть. И в этой связи мы сейчас формируем свою инициативу по примеру инициативы с курьерами и таксистами», — объяснил Плугин.

По его словам, полицейские изучили возможный экономический эффект от такой меры и, по их мнению, это не нанесет удар по экономике.

Ранее региональное ГУМВД сообщало, что вечером 21 января после конфликта с охранниками в торговом центре «Сити Молл» в Приморском районе Санкт-Петербурга мужчине стало плохо, в больнице он скончался. Установлено, что потерпевший умер от механической асфиксии. Двоих охранников суд заключил под стражу, третий скрылся, его разыскивают.

Правительство на своем заседании рассмотрит пакет подготовленных Минфином законопроектов, ужесточающих экономические условия пребывания трудовых мигрантов из безвизовых стран в России. Согласно изменениям, которые должны вступить в силу с 2027 года, таким работникам придется оплачивать дающий право на работу патент в большем размере — не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей и других иждивенцев. Кроме того, будет расширен круг мигрантов, вносящих такие платежи,— за счет работающих в РФ только на физических лиц. Налоговая служба при этом усилит контроль за доходами обладателей патентов — им надо будет показывать «белый» заработок не ниже прожиточного минимума региона проживания. Цели изменений — как миграционные (более полный учет приехавших трудиться в РФ), так и фискальные (вывести их из тени).

Предлагается расширить круг прибывших на работу в РФ «безвизовых» иностранцев, обязанных после получения патента на работу вносить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.

Такое обязательство после вступления поправок в силу в 2027 году возникнет у временно или постоянно проживающих в РФ мигрантов, работающих у физических лиц для «личных, домашних и иных подобных нужд». Еще одно существенное изменение: если у обладателя патента есть проживающие в РФ несовершеннолетние дети или иждивенцы, то доплачивать бюджету придется за каждого — по 50% от суммы собственного платежа. При этом по достижении 18 лет дети таких работников должны будут или оформить свой патент, или покинуть РФ, если у них не будет иных законных оснований оставаться в стране.

Сейчас, по различным оценкам, в РФ в год в среднем приезжают на работу 3–3,5 млн трудовых мигрантов. Большая часть из них (2,5 млн) получают в МВД патент на работу.
налоги
мигранты
доходы
экономика
