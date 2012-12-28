14-летняя девочка защитила родителей за 475 000 рублей

Ребенка запугали мошенники, и девочка отправила на «безопасный счет» все сбережения семьи.



16 февраля в Ельце 14-летняя девочка перевела мошенникам 475 000 рублей. Обманули ребенка по стандартной схеме.«Девочке пришло сообщение с просьбой подтвердить доставку цветов. Она сообщила код из смс. После чего ей позвонили сначала «представители Госуслуг», а затем и «сотрудники ФСБ». Мошенники убедили школьницу, что ее родителям грозит уголовная ответственность, ведь сбережения с их счетов переведены в недружественные страны, а это – финансирование запрещенных на территории РФ организаций. Однако, операции можно отменить, если перевести 475 000 рублей на «безопасный» счет, что девочка и сделала», — рассказали в областном управлении МВД.На следующий день мать девочки обратилась в полицию.«Расскажите детям о популярных мошеннических схемах, и о том, что делать, если общаешься с мошенником», — призывают полицейские.