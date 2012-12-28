Все новости
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
Двух мертвых мужчин нашли на улицах
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Общество
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Происшествия
Шесть лет незаконно получал льготы 40-летний житель области
Происшествия
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
ЖКХ «съедали» четверть доходов липчан
Экономика
Более 50 единиц техники выедут на уборку Липецка от снега в ночную смену
Общество
Двое подростков обвиняются в попытке ограбления ПВЗ
Происшествия
14-летняя девочка защитила родителей за 475 000 рублей
Общество
В Липецкую область придут снег и потепление
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дело о производстве центнера мефедрона рассматривают в областном суде
Происшествия
В Хлевенском округе сгорела «Лада»
Происшествия
Ещё одного подростка обманули мошенники: мальчик покупал iPhone
Происшествия
ТЦ «Октябрьский» ночью обогревали вручную
Общество
Общество
45 минут назад
14-летняя девочка защитила родителей за 475 000 рублей

Ребенка запугали мошенники, и девочка отправила на «безопасный счет» все сбережения семьи.


16 февраля в Ельце 14-летняя девочка перевела мошенникам 475 000 рублей. Обманули ребенка по стандартной схеме.

«Девочке пришло сообщение с просьбой подтвердить доставку цветов. Она сообщила код из смс. После чего ей позвонили сначала «представители Госуслуг», а затем и «сотрудники ФСБ».  Мошенники убедили школьницу, что ее родителям грозит уголовная ответственность, ведь сбережения с их счетов переведены в недружественные страны, а это – финансирование запрещенных на территории РФ организаций. Однако, операции можно отменить, если перевести 475 000 рублей на «безопасный» счет, что девочка и сделала», — рассказали в областном управлении МВД.

На следующий день мать девочки обратилась в полицию.

«Расскажите детям  о популярных мошеннических схемах, и о том, что делать, если общаешься с мошенником», — призывают полицейские.   
мошенниество
Комментарии (4)

Бабушка
22 минуты назад
Родители сейчас детьми не занимаются, норовят на бабок с прабабками спихнуть. А те уже, в связи с состоянием здоровья, с ними не справляются. Авторитет родителей в приоритете, а не бабок. Если, конечно, он есть. Вот и растут бесхозные, беспризорные и ненужные дети. Дети эти вырастут, родители состарятся и тоже им нужны не будут.
Бабушка
8 минут назад
Я не имею ввиду этот конкретный случай и маме очень сочувствую. Я об общей тенденции роста правонарушений среди подростков.
Поражаюсь
32 минуты назад
Ещё один Павлик Морозов. Откуда у девочки код для входа в банковское приложение родителей?
Бабуля
34 минуты назад
Объясните детям, что с мошенниками НЕ НАДО общаться !!! С ЧУЖИМИ людьми тоже не надо!
