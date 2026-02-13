Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Будущим мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа
Общество
От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
Происшествия
У ночного клуба на Советской произошла драка
Происшествия
В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления
Общество
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Спорт
Заметь — беспочвенные слухи всегда сбываться норовят
Неделя 48
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников
Спорт
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
Спорт
Атлантический циклон удерживает в Липецкой области теплую и дождливую погоду
Погода в Липецке
Читать все
Будущим мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа
Общество
От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
Происшествия
У ночного клуба на Советской произошла драка
Происшествия
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Спорт
Заметь — беспочвенные слухи всегда сбываться норовят
Неделя 48
МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья
Общество
Атлантический циклон удерживает в Липецкой области теплую и дождливую погоду
Погода в Липецке
В Ельце из-за аварии на водопроводе несколько улиц остались без воды
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Ельце завершили ремонт на водопроводе и вернули воду жителям
Общество
Читать все
Общество
114
27 минут назад

Бананы дорожают, а яблоки дешевеют

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами на этой неделе потянула на 2 448 рубля— на 78 рублей больше, чем неделю назад. Закончились скидки на кур. Дорожают бакалейные товары и капуста.



Набор дорогих продуктов за неделю подорожал на 166 рублей— до 5 556 рублей. В преддверии гендерных праздников продавцы мяса надеются на увеличение спроса и отказались от скидок.



Нас снова удивила ситуация с солью. Только в одном из магазинов мы увидели дешевую соль — по 11 рублей 9 копеек за килограмм.



В остальных магазинах соль стоила в разы дороже.



При этом никакого ажиотажа у соляных полок не было. Неделю назад мы не нашли дешевой соли только в одном магазине. 

Отметим желание маркетологов подороже продать товары. Рядом лежат пачки с сахаром. Одна стоит 36 рублей 99 копеек, вторая — 58 рублей 99 копеек. Какую купить выгоднее? Отвечаем, вторую, потому что в ней килограмм, а в первой только полкило!



Зимой мы обычно не смотрим цены на огурцы, но в связи с медийной шумихой по поводу резкого роста цен на них (по данным Росстата за 9 февраля, килограмм свежих огурцов с конца декабря 2025 года подорожал на 50,2%!) решили полюбопытствовать.

В магазинах огурцы стоят от 229 рублей 99 копеек за килограмм до 849 рублей 96 копеек.





Поштучно огурцы стоят 134 рубля 99 копеек. Если есть карта магазина и купить не менее двух огурцов — можно получить небольшую скидку.





На Центральном рынке килограмм предлагают по 450-500 рублей.

Снова растут цены на бананы. Причем самую высокую цену мы обнаружили в дискаунтере — 175 рублей 90 копеек за килограмм. Самые «дешевые» бананы мы обнаружили в сетевом магазине, но они были фасованными — по 139 рублей 99 копеек.

photo_5221975385313055623_y.jpg2026-02-13-13.27.34niz.jpg

Позабавили цены на яблоки, которые продают в упаковке по четыре штуки. Если на прошлой неделе зеленые яблоки стоили дешевле красных, то на этой неделе — ровно наоборот!



Самые дешевые яблоки в магазине стоят 74 рубля 10 копеек за килограмм, то есть на 100 рублей дешевле бананов! На Центральном рынке вполне приличные экземпляры продают по 80 рублей за кило.



Удивились мы 50%-м скидкам на молоко. Оказалось, что у него вот-вот закончится срок годности — в этом и секрет распродажи.



В магазинах уже чувствуются предстоящие праздники, на видное место выставляют тюльпаны.



А на Центральном рынке в качестве подарка для мужчин предлагают наборы конфет. Продавец пояснила, что они с орешками и ликером.

цены
дороже/дешевле
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить