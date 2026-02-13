Общество
Бананы дорожают, а яблоки дешевеют
Итоги недели: цены.
Набор дорогих продуктов за неделю подорожал на 166 рублей— до 5 556 рублей. В преддверии гендерных праздников продавцы мяса надеются на увеличение спроса и отказались от скидок.
Нас снова удивила ситуация с солью. Только в одном из магазинов мы увидели дешевую соль — по 11 рублей 9 копеек за килограмм.
В остальных магазинах соль стоила в разы дороже.
При этом никакого ажиотажа у соляных полок не было. Неделю назад мы не нашли дешевой соли только в одном магазине.
Отметим желание маркетологов подороже продать товары. Рядом лежат пачки с сахаром. Одна стоит 36 рублей 99 копеек, вторая — 58 рублей 99 копеек. Какую купить выгоднее? Отвечаем, вторую, потому что в ней килограмм, а в первой только полкило!
Зимой мы обычно не смотрим цены на огурцы, но в связи с медийной шумихой по поводу резкого роста цен на них (по данным Росстата за 9 февраля, килограмм свежих огурцов с конца декабря 2025 года подорожал на 50,2%!) решили полюбопытствовать.
В магазинах огурцы стоят от 229 рублей 99 копеек за килограмм до 849 рублей 96 копеек.
Поштучно огурцы стоят 134 рубля 99 копеек. Если есть карта магазина и купить не менее двух огурцов — можно получить небольшую скидку.
На Центральном рынке килограмм предлагают по 450-500 рублей.
Снова растут цены на бананы. Причем самую высокую цену мы обнаружили в дискаунтере — 175 рублей 90 копеек за килограмм. Самые «дешевые» бананы мы обнаружили в сетевом магазине, но они были фасованными — по 139 рублей 99 копеек.
Позабавили цены на яблоки, которые продают в упаковке по четыре штуки. Если на прошлой неделе зеленые яблоки стоили дешевле красных, то на этой неделе — ровно наоборот!
Самые дешевые яблоки в магазине стоят 74 рубля 10 копеек за килограмм, то есть на 100 рублей дешевле бананов! На Центральном рынке вполне приличные экземпляры продают по 80 рублей за кило.
Удивились мы 50%-м скидкам на молоко. Оказалось, что у него вот-вот закончится срок годности — в этом и секрет распродажи.
В магазинах уже чувствуются предстоящие праздники, на видное место выставляют тюльпаны.
А на Центральном рынке в качестве подарка для мужчин предлагают наборы конфет. Продавец пояснила, что они с орешками и ликером.
