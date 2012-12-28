Все новости
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
Подъезды в сталактитах 2
Общество
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра
Общество
Дороги в Копцевых Хуторах чистят три единицы техники
Общество
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Застрявшего в вентиляционной шахте голубя доставали спасатели
Общество
Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам
Происшествия
Липецкая область оказалась в середине рейтинга регионов по банковским вкладам
Общество
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
Общество
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Общество
361
сегодня, 20:26
1

Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города

Сегодня, 9 февраля, в суд передали дело о лобовом ДТП на улице Волгоградской, липчане продолжают массово жаловаться на прорванные трубы в подъездах, и пожарные эвакуировали 15 человек из многоэтажки на улице Виктора Музыки.

Виновника лобового ДТП на улице Волгоградской в котором 5 декабря 2024 года пострадали три человека, ждет суд.

В столкновении «Форда Куга» и «ВАЗ-2110» травмы получили водитель и два пассажира отечественного автомобиля. При этом водителю пришлось долго лечиться.

По данным следствия, авария произошла из-за выезда на встречную полосу второго водителя. Его действия квалифицированы по уголовной статье «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью». 

«Специально на таран шëл что ли?», — спросил Житель города.

«Вообще не понятно, как? Погодные условия нормальные. Уснул, или в телефоне завис», — удивился Водитель со стажем.

«Очевидно же, высокая скорость, на повороте не вписался, вывалился наружу на встречку, физику не учили, всё телефоны мерещатся», — пояснил ?

Госавтоинспекция уточнили данные по аварии на грязинской трассе, которая утром 7 февраля вызвала огромные пробки.

В столкновении автомобилей «Рено», «Форд» и «Пежо», пострадал еще и  38-летний пассажир «Форда». Первоначально сообщалось только л госпитализации 54-летней женщины — водителя «Рено».

И еще по поводу дорог. Жители нескольких улиц Коцевых Хуторов пожаловались, что утром не смогли отвести детей в школу и добраться на работу из-за не расчищенных после снегопада дорог.

В сельской администрации заявили, что на расчистку бросили  три единицы техники.

Новость о заснеженных дороги взяла комментаторов GOROD48 за живое, они тут же набросали проблемные адреса.

«На Руднике тротуары не чистят совсем, приходится ходить по проезжей части», — пожаловалась Елена.

«В Ленино и Ленинских Падах начинают чистить спустя двое суток после снегопада», — написал Гога.

«Звёздная 3/2, к детскому саду 105, в школу 50 невозможно подойти, машины застревают возле этого дома. Почистите снег людям, дайте пенсионерам сходить за хлебом, а к Пятёрочке не подойти», — добавил Пенсионер.

«Вы бы посмотрели дороги в Хлевном и сёлах, вообще не чистятся и не посыпаются песком, школьный автобус возит детей по этим дорогам, пенсионеры зимой без хлеба сидят», — жалоба от Васи.

«Вчера ехала в Задонск. У моста стоят штук восемь грейдеров в одном месте. Просто стоят и ничего не чистят. Дороги просто кошмар, вообще не чищены как ехать в Задонск. Почему они стояли, непонятно, ведь когда въехала в Задонск там просто караул — сплошная каша чуть! Я так понимаю, Задонск вообще без чистящей техники. Что вообще происходит? И где вообще чиновники, ответственные за все это? Зарплаты-то сотнями тысяч, а работать когда наконец-то начнут?», — возмутилась Светлана.

«Когда же почистят на остановке Октябрьская в Липецке, и ступеньки, невозможно по ним ходить», — спросила Бабушка.

«Тротуар к 58 школе очистите, дети ходят по дороге рядом с мчащимися автомобилями», — потребовал Елецкий.

Даже в столице региона Липецке горожане жалуются на  нечищенные автобусные остановки. В городском управлении благоустройства пообещали заняться остановками 10 февраля. Раньше не было возможности — первым делом надо очистить от снега магистрали. А в выходные прошел очередной снегопад.

«Прошла на работу от Гагарина до Октябрьской, через Плеханова, Пролетарскую, Интернациональную, Ленина.- ни один тротуар не чищен», — сообщила о положении дел в городе Елена.

«Хоть бы МБУ «Управление благоустройства Липецка» обратило внимание, что остановки вообще нет, люди стоят в сугробе на остановке Космонавтов (улица Циолковского) по маршруту 332 автобуса», — попросил комментатор.

«Центр почищен очень хорошо!» — похвалил работников Плехановский спуск.

«Хотя Циолковского, 25 расчистили путем, и песок насыпали на подъеме», — еще одна похвала от Гостя.

«Пешеходную зону Катукова 4-14 когда расчистят и участок за домом Катукова 4?! Люди не могут пройти до остановок общественного транспорта», — жалоба от Катукова, 4.

«Улица Зегеля вся завалена снегом, но у прокуратуры расчищено», — доложил Васек.

«На проспекте Победы вместо шести полос осталось четыре. Ждём, когда останется две полосы, и тогда начнём убирать снег. Правильно! Зачем торопится. Может потеплеет и он сам растает, так работает МБУ Липецка», — написал Тимур.

Из-за погоды увеличилось число коммунальных аварий. GOROD48 даже сериал начал под названием «Подъезды в сталаклитах», вторую серию можно посмотреть здесь.

Сегодня на проблему обратил внимание мэр Роман Ченцов. 

«Такого повторяться не должно. УК обязаны следить за состоянием подъездов, оперативно реагировать и быть на связи с людьми», — написал мэр в Telegram, добавив, что жителям города надо не молчать, а активнее сообщать о проблемах (прим.: они уже и так завалили жалобами GOROD48), а еще держать двери и окна подъездов закрытыми:

«Когда в подъезде «гуляет» воздух и постоянно меняется температура, появляется конденсат, а затем – наледь. Это же нередко становится причиной залитий и других неприятных последствий, особенно в мороз».

«Пора экскурсии проводить по этим домам, можно денег заработать», — предложила Оля.

«Сталактиты! Когда сталагмиты появятся, тогда и звоните!», — добавил Магомед.

«Согласна, что УК работают спустя рукава, но вина 60% на самих жильцах данных подъездов. В подъездах по нормативам должна быть температура +16. Если батареи и ливневки перемерзли, значит в окнах щели, отсутствуют стекла, входная дверь и дверь тамбура подъезда не закрыта. Готовь сани летом! Следить надо за техническим состоянием подъезда самим собственникам, а не только тогда, когда петух клюнет», — написала Тема для размышления.

Если одни липчане жалуются на лед в подъездах, то другие — на  потоп и пар из подвалов. Такая напасть на улице Ленина, 31. Энергетики в очередной раз пообещали проверить целостность труб возле дома.

Жильцы дома улице Пришвина, 3а задыхаются от канализационных миазмов. Из-за сильных морозов сотрудники «РВК-Липецк» не смогли сразу прочистить уличные колодцы.

В доме № 3 на улице Виктора Музыки сегодня загорелась квартира. Пожарные спасли двух человек и 15 эвакуировали.



После относительно «теплых» выходных в Липецке вновь похолодает.  Сегодня ночью в городе, по прогнозам синоптиков,  до -18 градусов, а завтра днем будет от -11 до -13.
Комментарии (1)

Леонид Пантелеевич
33 минуты назад
В этом городе нет ничего прекрасного, доброго и светлого. И все новости - одна сплошная дичь.
