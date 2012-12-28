Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города

Сегодня, 9 февраля, в суд передали дело о лобовом ДТП на улице Волгоградской, липчане продолжают массово жаловаться на прорванные трубы в подъездах, и пожарные эвакуировали 15 человек из многоэтажки на улице Виктора Музыки.

Виновника лобового ДТП на улице Волгоградской в котором 5 декабря 2024 года пострадали три человека, ждет суд.В столкновении «Форда Куга» и «ВАЗ-2110» травмы получили водитель и два пассажира отечественного автомобиля. При этом водителю пришлось долго лечиться.По данным следствия, авария произошла из-за выезда на встречную полосу второго водителя. Его действия квалифицированы по уголовной статье «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью».«Специально на таран шëл что ли?», — спросил«Вообще не понятно, как? Погодные условия нормальные. Уснул, или в телефоне завис», — удивился«Очевидно же, высокая скорость, на повороте не вписался, вывалился наружу на встречку, физику не учили, всё телефоны мерещатся», — пояснилГосавтоинспекция уточнили данные по аварии на грязинской трассе, которая утром 7 февраля вызвала огромные пробки В столкновении автомобилей «Рено», «Форд» и «Пежо», пострадал еще и 38-летний пассажир «Форда» . Первоначально сообщалось только л госпитализации 54-летней женщины — водителя «Рено».И еще по поводу дорог. Жители нескольких улиц Коцевых Хуторов пожаловались, что утром не смогли отвести детей в школу и добраться на работу из-за не расчищенных после снегопада дорог.В сельской администрации заявили, что на расчистку бросили три единицы техники. Новость о заснеженных дороги взяла комментаторов GOROD48 за живое, они тут же набросали проблемные адреса.«На Руднике тротуары не чистят совсем, приходится ходить по проезжей части», — пожаловалась«В Ленино и Ленинских Падах начинают чистить спустя двое суток после снегопада», — написал«Звёздная 3/2, к детскому саду 105, в школу 50 невозможно подойти, машины застревают возле этого дома. Почистите снег людям, дайте пенсионерам сходить за хлебом, а к Пятёрочке не подойти», — добавил«Вы бы посмотрели дороги в Хлевном и сёлах, вообще не чистятся и не посыпаются песком, школьный автобус возит детей по этим дорогам, пенсионеры зимой без хлеба сидят», — жалоба от«Вчера ехала в Задонск. У моста стоят штук восемь грейдеров в одном месте. Просто стоят и ничего не чистят. Дороги просто кошмар, вообще не чищены как ехать в Задонск. Почему они стояли, непонятно, ведь когда въехала в Задонск там просто караул — сплошная каша чуть! Я так понимаю, Задонск вообще без чистящей техники. Что вообще происходит? И где вообще чиновники, ответственные за все это? Зарплаты-то сотнями тысяч, а работать когда наконец-то начнут?», — возмутилась«Когда же почистят на остановке Октябрьская в Липецке, и ступеньки, невозможно по ним ходить», — спросила«Тротуар к 58 школе очистите, дети ходят по дороге рядом с мчащимися автомобилями», — потребовалДаже в столице региона Липецке горожане жалуются на нечищенные автобусные остановки . В городском управлении благоустройства пообещали заняться остановками 10 февраля. Раньше не было возможности — первым делом надо очистить от снега магистрали. А в выходные прошел очередной снегопад.«Прошла на работу от Гагарина до Октябрьской, через Плеханова, Пролетарскую, Интернациональную, Ленина.- ни один тротуар не чищен», — сообщила о положении дел в городе«Хоть бы МБУ «Управление благоустройства Липецка» обратило внимание, что остановки вообще нет, люди стоят в сугробе на остановке Космонавтов (улица Циолковского) по маршруту 332 автобуса», — попросил«Центр почищен очень хорошо!» — похвалил работников«Хотя Циолковского, 25 расчистили путем, и песок насыпали на подъеме», — еще одна похвала от«Пешеходную зону Катукова 4-14 когда расчистят и участок за домом Катукова 4?! Люди не могут пройти до остановок общественного транспорта», — жалоба от«Улица Зегеля вся завалена снегом, но у прокуратуры расчищено», — доложил«На проспекте Победы вместо шести полос осталось четыре. Ждём, когда останется две полосы, и тогда начнём убирать снег. Правильно! Зачем торопится. Может потеплеет и он сам растает, так работает МБУ Липецка», — написалИз-за погоды увеличилось число коммунальных аварий. GOROD48 даже сериал начал под названием «Подъезды в сталаклитах», вторую серию можно посмотреть здесь. Сегодня на проблему обратил внимание мэр Роман Ченцов.

«Такого повторяться не должно. УК обязаны следить за состоянием подъездов, оперативно реагировать и быть на связи с людьми», — написал мэр в Telegram, добавив, что жителям города надо не молчать, а активнее сообщать о проблемах (прим.: они уже и так завалили жалобами GOROD48), а еще держать двери и окна подъездов закрытыми:

«Когда в подъезде «гуляет» воздух и постоянно меняется температура, появляется конденсат, а затем – наледь. Это же нередко становится причиной залитий и других неприятных последствий, особенно в мороз».

«Пора экскурсии проводить по этим домам, можно денег заработать», — предложила Оля.

