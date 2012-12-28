Все новости
Общество
57
11 минут назад

Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются

Энергетики сообщили, что уже устранили источник проблемы.

«Дом № 3а на улице Пришвина утопает в фекалиях, подвал затоплен уже настолько, что даже невозможно сделать фото», — такой пост опубликован в соцсетях.



По словам жильцов дома, когда подвал начало заливать канализационными стоками, они обратились в управляющую компанию «Жилфондпроект», их отослали в «РВК-Липецк» с пояснениями, что течет из забитых колодцев на улице.

«РВК» в свою очередь приехали, когда были морозы, колодцы открыть не смогли, сказали ждите потепления и уехали, заявку жильцов сняли… А нам что делать?! В квартирах ужасный запах. Нам что ждать до весны, чтобы разрешилась эта проблема?!», — возмущаются жильцы.

В «РВК-Липецк» GOROD48 подтвердили, что во время сильных морозов не могли устранить засор: каналопромыввочная техника не рассчитана на работу при -20 градусах, её механизмы замерзают. К тому же, к колодцам было трудно проехать из-за сугробов и припаркованных автомобилей.

«Несмотря на это заявку из внимания компания не упускала — засор устранен вчера, 8 февраля. Обращений о новом засоре в РВК-Липецк больше не поступало», — сообщили в компании, в очередной раз напомнив липчанам, чтобы те не смывали в канализацию посторонние предметы.

О доме № 3а на улице Пришвина GOROD48 рассказывал неоднократно. Например, в мае 2025 года в доме также засорялась уличная канализация. 

Стоит добавить, что по существующему законодательству наводить «порядок с управляшками» — забота собственников жилья. На своем собрании (если за это проголосует большинство) они могут отказаться от услуг не устраивающей их управляющей компании и выбрать ту, что будет работать лучше. Сделать это, правда, не так уж и легко — жильцы редко проявляют инициативу, чем пользуются управляющие компании.
