В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Подъезды в сталактитах 2
Общество
Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра
Общество
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам
Происшествия
Дороги в Копцевых Хуторах чистят три единицы техники
Общество
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
Липецкая область оказалась в середине рейтинга регионов по банковским вкладам
Общество
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
Общество
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Общество
599
сегодня, 15:42
1

Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал

А энергетики снова обещают проверить трубы.

«У нас отопления сутки не было, вонь в доме. Может, хоть как-то привлечь внимание властей?!», — написали жильцы дома на Ленина, 31.

По данным управляющей компании «Привокзальная», тепла в доме № 31 не было из-за завоздушивания внутренних сетей. Эту проблему коммунальщики решили еще в минувшее воскресенье. А вот с подтоплением подвала, как рассказали в УК, должны разбираться энергетики — вода поступает в дом из внешних источников. Правда, какая именно из ресурсных компаний, не ясно.

«Анализ поступающей в подвал воды показал, что ее состав отличается от питьевой воды, а также от хозяйственно-питьевых сточных вод», — рассказали GOROD48 в «РВК-Липецк».

«РИР Энерго» также сообщает об отсутствии утечек на своих сетях возле дома № 31.

«На данный момент увеличенного расхода теплоносителя не зафиксировано, поэтому наличие дефектов пока не подтверждено. Сегодня и завтра будет проведено обследование сетей, и в случае обнаружения повреждения специалисты приступят к ремонту. Напоминаем, что за надлежащее состояние подвала и герметизацию ввода в дом отвечает управляющая компания, это важно для предотвращения подтоплений и сохранения общедомового имущества», — сообщили в липецком филиале «РИР-Энерго».

В УК «Привокзальная» на энергетиков о гидроизоляции, заметили — она не рассчитана на такое количество воды.

О коммунальных бедствиях в этом и соседнем домах GOROD48 рассказывал в конце января, жильцы жаловались на течь с середины декабря 2025 года. Тогда в «РИР-Энерго» признали, что дом подтапливается из-за порыва трубы и обещали устранить неполадки до 1 февраля.
потоп
1
0
7
0
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Захарова
12 минут назад
вот каждый месяц квитки приходят от этих компаний и иди плати, но никто ни за что не отвечает. даже анализы делают, Боже мой, дожили!
Ответить
