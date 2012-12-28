Общество
599
сегодня, 15:42
1
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
А энергетики снова обещают проверить трубы.
По данным управляющей компании «Привокзальная», тепла в доме № 31 не было из-за завоздушивания внутренних сетей. Эту проблему коммунальщики решили еще в минувшее воскресенье. А вот с подтоплением подвала, как рассказали в УК, должны разбираться энергетики — вода поступает в дом из внешних источников. Правда, какая именно из ресурсных компаний, не ясно.
«Анализ поступающей в подвал воды показал, что ее состав отличается от питьевой воды, а также от хозяйственно-питьевых сточных вод», — рассказали GOROD48 в «РВК-Липецк».
«РИР Энерго» также сообщает об отсутствии утечек на своих сетях возле дома № 31.
«На данный момент увеличенного расхода теплоносителя не зафиксировано, поэтому наличие дефектов пока не подтверждено. Сегодня и завтра будет проведено обследование сетей, и в случае обнаружения повреждения специалисты приступят к ремонту. Напоминаем, что за надлежащее состояние подвала и герметизацию ввода в дом отвечает управляющая компания, это важно для предотвращения подтоплений и сохранения общедомового имущества», — сообщили в липецком филиале «РИР-Энерго».
В УК «Привокзальная» на энергетиков о гидроизоляции, заметили — она не рассчитана на такое количество воды.
О коммунальных бедствиях в этом и соседнем домах GOROD48 рассказывал в конце января, жильцы жаловались на течь с середины декабря 2025 года. Тогда в «РИР-Энерго» признали, что дом подтапливается из-за порыва трубы и обещали устранить неполадки до 1 февраля.
1
0
7
0
4
Комментарии (1)