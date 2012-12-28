Погода в Липецке
131
18 минут назад
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Температура к рекордным показателям не подойдет, но погода будет холоднее обычной.
Среднесуточные температуры составят: 10 и 11 февраля — 14-16 градусов мороза, что на 7-9 градусов ниже нормы, 12 февраля — 10 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -14 до -19, днем – от -9 до -14.
В Липецке переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ночью на улице — от -16 до -18 градусов, днем — от -11 до -13.
День 10 февраля стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 30 градусов мороза.
0
0
0
1
0
Комментарии