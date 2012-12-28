15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки

Загорелась квартира на пятом этаже здания.

Видео из ТГ-канала «Липецкий Новостной».

Днем 9 февраля на пятом этаже дома на улице Виктора Музыки,3 в Липецке горела квартира.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пламя тушили 27 пожарных при помощи пяти единиц техники.— Погибших и пострадавших нет. Из дома 15 человек эвакуировано, два человека спасено. Причина возгорания уточняется, на месте работают сотрудники отдела дознания, — рассказали в управлении МЧС.