42 минуты назад

Липецкая область оказалась в середине рейтинга регионов по банковским вкладам

Прирост вкладов в 2025 году составил в Липецкой области 22,6%. 

Липецкая область по итогам 2025 года заняла 43 место в рейтинге российских регионов по объему вкладов населения, подготовленном «РИА Новости». По состоянию на 1 января 2026 года среднедушевой вклад в регионе составил 317,6 тысячи рублей. Это на 22,6% больше по сравнению с годом ранее. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам жителей области составило 5,3. 

Рейтинг подготовлен на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Регионы были проранжированы с учетом вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физлиц, а также счетов эскроу. Доходы населения рассчитывались в среднем за 12 месяцев (с октября 2024 года по сентябрь 2025 года). Изменение объема вкладов — на основе соотношения данных на 1 января 2026 года и на 1 января 2025 года.

В целом по России средний объем вклада составил 496,6 тысячи рублей — на 14,5% больше, чем годом ранее. Лидером рейтинга традиционно остается Москва, где среднедушевой объем вкладов населения составляет около 1,8 миллиона рублей. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 1,04 миллиона рублей, третье — Ненецкий автономный округ, где на одного жителя приходится в среднем 736 тысяч рублей. Самые низкие вклады у жителей Дагестана (61,6 тысячи рублей), Чечни (31,5 тысячи), Ингушетии (26,4 тысячи).

