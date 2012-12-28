Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам

67-летний житель Долгоруковского округа перевёл на «безопасный счет» 1,6 миллиона рублей.

С 6 по 8 февраля 12 жителей Липецкой области перевели мошенникам более 6 миллионов 152 тысяч рублей.«Больше всего — пять человек — перевели деньги на безопасный счет. Наибольшей суммы — 1,6 миллиона рублей — по подобной схеме лишился 67-летний житель Долгоруковского округа. Также в полицию обратился 52-летний мужчина, у которого взломали кошелек на зарубежной криптовалютной платформе и перевели валюту на другие криптокошельки. В переводе на рубли его ущерб составил 1 057 200 рублей. Возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Также за выходные зарегистрированы мошенничества, связанные с онлайн-покупками и бронированием жилья, платой за «освобождение от уголовной ответственности», заменой приборов учета.